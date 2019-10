Voormalig minister Ella Vogelaar overleed maandag op 69-jarige leeftijd in haar woonplaats Utrecht. Ze maakte zelf een einde aan haar leven. PvdA-partijleider noemt Vogelaar "een ijzersterke en zeer betrokken vrouw met een groot hart voor anderen". Ze werd in 2007 bekend als minister voor Wonen, Wijken en Integratie met een groot plan voor probleemwijken.

Vogelaar was van 1994 tot 1997 vicevoorzitter van de vakbond FNV. Hiernaast bekleedde ze ook veel nevenfuncties. Zo was ze onder meer voorzitter van de raad van commissarissen van Unilever Nederland en bemiddelde ze in 2005 in een conflict tussen het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en stakende huisartsen.

Vogelaar groeide op in Zeeland, waar haar vader een veeteeltbedrijf runde. Van 1967 tot 1983 was ze een actief lid van de Communistische Partij Nederland (CPN). Hierna maakte ze de overstap naar de PvdA.

Veertig Nederlandse probleemwijken

In de korte periode dat Vogelaar minister was, genoot ze vooral bekendheid door haar aanpak van veertig Nederlandse probleemwijken. Deze Vogelaarwijken zouden onder haar toezicht extra aandacht krijgen op het gebied van onder meer werk, wonen, integratie en veiligheid.

Door Vogelaars aanpak gingen woningcorporaties ineens veel meer investeren in de probleemwijken, waardoor haar plan in de eerste instantie succesvol leek. Maar doordat de regering en woningcorporaties over de financiën steggelden, liep de uitvoering van het plan uiteindelijk vast.

Volgens PvdA-partijvoorzitter Nelleke Vedelaar raakte Vogelaars aanpak van de wijken aan de kern van de sociaaldemocratie en de PvdA. Volgens Vedelaar zette ze zich in voor "de zekerheid van fijn wonen in een mooie buurt". "Ze luisterde niet alleen goed naar de mensen die ze sprak op straat, ze verstond ze ook."

Premier Mark Rutte heeft goede herinneringen aan Vogelaar. "Ze was een echte sociaaldemocraat met stevige principes en een groot hart voor de zwakkeren in onze samenleving", aldus de minister-president.

Vogelaar botste vaak met politiek-rechts

Vogelaar botste vaak met rechtse politici en met haar uitspraken lokte ze meermaals woedende reacties uit. Zo zei ze eens in een interview met Trouw dat Nederland ooit een joods-christelijk-islamitische traditie zou kennen.

Na deze uitspraak stond ze bijvoorbeeld lijnrecht tegenover PVV-leider Geert Wilders, die Vogelaar "knettergek" noemde.

Mediaoptredens kostten Vogelaar de kop

Vogelaar had in de media geen goede reputatie. Vooral het interview met Rutger Castricum van weblog GeenStijl is bij veel mensen bekend. In de opnames ontkende Vogelaar een spindoctor te hebben en negeerde ze Castricum vervolgens minutenlang.

Later verklaarde de politica dat ze deze situatie anders had moeten aanpakken en noemde het mediaoptreden "onhandig".

In november 2008 zegde de PvdA het vertrouwen in Vogelaar op. Ze trad af en werd opgevolgd door Eberhard van der Laan. Na haar aftreden koos Vogelaar voor een leven buiten de politiek. Zo is ze na deze periode nog werkzaam geweest bij een woningcorporatie.

Wel schreef ze samen met haar partner het boek Twintig maanden knettergek over haar loopbaan als minister.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.