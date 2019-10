Voormalig minister Ella Vogelaar is maandag in haar woonplaats Utrecht overleden, meldt haar partij PvdA dinsdagavond.

Haar partner Onno Bosma maakte dinsdag via de PvdA bekend dat Vogelaar leed aan depressies en uiteindelijk zelf een einde aan haar leven heeft gemaakt. De uitvaart zal plaatsvinden in besloten kring.

Van 1994 tot 1997 was Vogelaar vicevoorzitter van vakbond FNV. Vanaf februari 2007 was Vogelaar minister zonder portefeuille voor Wonen, Wijken en Integratie.

Ze werd in de periode die volgde vooral bekend om haar aanpak van veertig probleemwijken in Nederland, die als 'Vogelaarwijken' bekend kwamen te staan. Deze aanpak kwam lastig van de grond, met name door veel gesteggel over de financiering met diverse woningcorporaties.

Vogelaar haalde zich meerdere malen de woede van politiek-rechts op de hals, onder meer met de uitspraak dat Nederland ooit een christelijk-joods-islamitische traditie zou hebben.

Ongemakkelijk interview met GeenStijl

Een ander opvallend moment tijdens haar ministerschap was een interview met Rutger Castricum van weblog GeenStijl, waardoor Vogelaar zeer kritisch werd gevolgd. Ze ontkende hierin een spindoctor te hebben en negeerde Castricum vervolgens minutenlang. Later verklaarde ze dat deze situatie anders had moeten aanpakken. Verder waren er kwesties rond het cruiseschip SS Rotterdam en het clandestien afschaffen van de Verwijsindex Antillianen (VIA).

Vogelaar trad in november 2008 af als minister, nadat de PvdA het vertrouwen had opgezegd. Ze werd opgevolgd door Eberhard van der Laan. In 2009 bracht ze een met haar partner geschreven boek uit over haar periode als minister, getiteld Twintig maanden knettergek.

PvdA- leider Lodewijk Asscher noemt Vogelaar een ijzersterke en zeer betrokken vrouw en wenst haar man en andere nabestaanden veel sterkte toe.

Denk jij aan zelfmoord of maak je je zorgen om iemand anders? Bel 0900-0113 of chat via 113.nl.