Marianne Thieme is dinsdag bij haar afscheid van de Tweede Kamer gekroond tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding ontving zij van Kamervoorzitter Khadija Arib.

De Kamervoorzitter noemde haar een "gedreven, gepassioneerd, vurig en af en toe verbeten persoon". Daarnaast zou Thieme altijd deskundig zijn overgekomen, doordat ze "alle cijfers en statistieken altijd kende".

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren vertrekt dinsdag na dertien jaar uit de Tweede Kamer. Thieme, een van de oprichters van de in 2002 opgerichte PvdD, vindt het een goed moment om "het stokje over te dragen". Dit schreef ze eind september in een afscheidsbrief.

Vorig jaar was de topvrouw van de partij vanaf oktober afwezig door ziekte. In januari dit jaar maakte zij haar rentree. Tijdens Thiemes afwezigheid nam Esther Ouwehand haar taken waar. Ouwehand neemt nu ook het fractievoorzitterschap over.

De partij heeft momenteel vier zetels in de Kamer. Thiemes plaats in de Kamer wordt ingenomen door Eva van Esch, fractievoorzitter van de PvdD in de gemeente Utrecht. Van Esch wordt woensdag beëdigd.