Marianne Thieme is dinsdag bij haar afscheid van de Tweede Kamer benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. De koninklijke onderscheiding ontving zij van Kamervoorzitter Khadija Arib.

De Kamervoorzitter noemde haar een "gedreven, gepassioneerd, vurig en af en toe verbeten persoon". Daarnaast zou Thieme altijd deskundig zijn overgekomen, doordat ze "alle cijfers en statistieken altijd kende".

De fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren (PvdD) vertrekt dinsdag na dertien jaar uit de Tweede Kamer. Thieme, die zichtbaar geëmotioneerd was in de Kamer, vindt het een goed moment om "het stokje over te dragen", schreef ze eind september bij de bekendmaking van haar afscheid.

Sindsdien laat Thieme, een van de oprichters van de in 2002 opgerichte partij, regelmatig weten dat de PvdD "nog niet van haar af is". Ze krijgt een functie bij het wetenschappelijk bureau en zal indien gevraagd een adviserende rol gaan vervullen.

Marianne Thieme ontving haar koninklijke onderscheiding van Kamervoorzitter Khadija Arib. (Foto: Pro Shots)

Afgelopen dertien jaar waren voor Thieme 'tropenjaren'

Thieme vindt het een mooi moment om afscheid te nemen, omdat haar opvolger Esther Ouwehand, Kamerlid en ook actief bij de PvdD van het eerste uur, zo'n anderhalf jaar de tijd heeft zich voor te bereiden op de volgende Tweede Kamerverkiezingen.

Bovendien ervoer Thieme haar periode als fractievoorzitter als "tropenjaren" met lange vergaderdagen en nachtelijke stemmingen.

Vorig jaar was Thieme vanaf oktober enkele maanden afwezig door ziekte. De precieze reden maakte ze uit privacyredenen niet bekend, alleen dat het niet levensbedreigend was. In januari dit jaar maakte zij haar rentree. In die periode was Ouwehand ook al even fractievoorzitter.

De partij heeft momenteel vier zetels in de Kamer. Bij de verkiezingen in 2017 waren dat er nog vijf, maar afgelopen zomer splitste Femke Merel van Kooten zich af uit onvrede over de koers van de partij. Er zou volgens Van Kooten te weinig ruimte zijn voor onderwerpen die over mensen gaan.

Thiemes plaats in de Kamer wordt ingenomen door Eva van Esch, fractievoorzitter van de PvdD in de gemeente Utrecht. Van Esch wordt woensdag beëdigd.