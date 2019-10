De renovatie van het Binnenhof loopt mogelijk een jaar vertraging op, meldde staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken maandagavond in een brief aan de Tweede Kamer. De stikstofkwestie zou het project parten spelen, zo is in het document te lezen waar het AD eerder al over schreef, net als schaarste aan benodigd personeel en bouwmateriaal.

Ook zouden er extra eisen zijn gesteld aan de ICT-afdeling en de beveiliging. Het parlement heeft ook gevraagd om extra medewerkers aan te trekken, schrijft de krant. Voor hen moeten nieuwe werkruimtes gevonden worden.

Het was de bedoeling dat de politici van de Eerste en Tweede Kamer in de zomer van 2020 tijdelijk moesten uitwijken naar andere locaties. Binnen een paar dagen moet duidelijk worden of die planning definitief van de baan is.

De parlementsgebouwen worden opgeknapt omdat ze niet meer brandveilig zijn en diverse technische gebreken vertonen. Dat verloopt niet zonder slag of stoot, eerder werd al toparchitect Ellen van Loon van de klus af gehaald omdat haar plannen niet overeenkwamen met die van de Tweede Kamer.

Pi de Bruijn, de architect die verantwoordelijk was voor het ontwerp van de Binnenhof-verbouwing van 1992, zal nu de klus op zich nemen. In 2025 moet de renovatie achter de rug zijn.

Ook stikstofproblemen vormen risico

Door de problemen rondom stikstof liggen veel bouwwerkzaamheden in Nederland stil. De NOS meldt dat de natuur voor de renovatie van parlementsgebouwen gecompenseerd moet worden voor de uitstoot die de bouwwerkzaamheden opleveren.

Knops schrijft in de brief aan de Tweede Kamer dat die compensatie niet haalbaar is. "Zelfs als het schoonste materiaal zou worden gebruikt. De renovatie kan niet zodanig worden aangepast dat de stikstofuitstoot vermindert of gelijk blijft."