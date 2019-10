Tweede Kamerlid Wybren van Haga is niet langer lid van de VVD. De partij besloot maandag het omstreden Kamerlid uit de partij te zetten, nadat hij bekendmaakte als onafhankelijk Kamerlid verder te gaan.

"Van Haga heeft laten weten geen afstand te doen van zijn Kamerzetel", aldus de VVD in een verklaring. "Wij vinden evenwel dat deze Kamerzetel toebehoort aan de VVD, ook al zal Van Haga gedoogsteun geven aan het kabinet. Omdat Van Haga heeft besloten deze zetel niet terug te geven zal het hoofdbestuur het royement in gang zetten."

Van Haga werd twee weken geleden uit de Tweede Kamerfractie van de VVD gezet, omdat hij zich tegen de afspraken in opnieuw had bemoeid met de bedrijfsvoering van zijn vastgoedonderneming.

Dit keer overtrad hij de regels in Haarlem, terwijl hij eerder al de verhuurregels in Amsterdam aan zijn laars lapte. Ook kwam hij in opspraak nadat hij door de politie staande werd gehouden, omdat hij met te veel drank op achter het stuur was gekropen.

Van Haga verder als onafhankelijk Kamerlid

Nadat de VVD besloot om Van Haga uit de fractie te zetten, werd hij in de gelegenheid gesteld om zijn zetel terug te geven aan de partij. Dat doet Van Haga niet. Hij gaat verder als onafhankelijke Kamerlid, een besluit dat de VVD tegen de borst stuit.

"Wij betreuren het dat we afscheid gaan nemen van Van Haga als lid van de VVD. Hij heeft zich ruim 37 jaar ingezet voor onze partij", aldus de VVD.

Coalitie verliest meerderheid, maar voorziet geen problemen

Met het vertrek uit de VVD-fractie verliest de coalitie de meerderheid in de Tweede Kamer. Van Haga zegt in een interview met EenVandaag dat het kabinet niet in de problemen komt. Hij zal de plannen uit het regeerakkoord steunen, maar voegt er wel aan toe een eigen afweging te maken als het gaat om nieuwe plannen.

De coalitiepartijen lieten in een eerder stadium al weten weinig problemen te voorzien met het verlies van de meerderheid. Zo wijzen de fractieleiders van de VVD, CDA, D66 en CU erop dat de coalitie in de Eerste Kamer sinds de Provinciale Statenverkiezingen al geen meerderheid meer heeft. Het kabinet en de coalitie zijn voor steun voor de plannen al afhankelijk van steun van de oppositie.

Bovendien kondigde oppositiepartij GroenLinks onlangs aan de begrotingen van het kabinet niet weg te stemmen.