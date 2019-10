Henry Keizer, voormalig voorzitter van de VVD, is zaterdag in zijn woonplaats Den Haag na een kort ziekbed op 58-jarige leeftijd overleden.

Keizer was van 2014 tot 2017 voorzitter van de partij van premier Mark Rutte.

"Met grote verslagenheid hebben wij kennis genomen van het plotselinge overlijden van onze oud-voorzitter Henry Keizer", schrijft de partij in een verklaring. VVD-voorzitter Christianne van der Wal: "Henry heeft als voorzitter van de VVD veel voor de partij betekend. Hij heeft de partij moderner gemaakt en een grote stap verder gebracht."

Ook premier Rutte reageert in de verklaring op het overlijden. "Wij zullen hem herinneren als een energieke man die altijd voor iedereen een vriendelijk woord had, met wie je ontzettend kon lachen en die altijd klaarstond voor advies of hulp. Persoonlijk verlies ik een goede vriend."

Keizer laat een echtgenote en een zoon achter.

Sinds 1983 VVD'er

In 1983 werd Keizer actief bij de VVD, waarvoor hij verschillende functies bekleedde. Keizer heeft vóór zijn politieke carrière een tijd in New York gewoond. Daar was hij de eigenaar van een limousinebedrijf.

In 2017 trad Keizer af nadat hij in opspraak was geraakt. Onderzoekssite Follow the Money publiceerde in april 2017 een artikel waarin werd omschreven hoe de oud VVD-partijvoorzitter in 2012 "voor een schijntje mede-eigenaar van een florerend miljoenenbedrijf werd".

Keizer kocht toen samen met drie zakenpartners uitvaartbedrijf De Facultatieve, waar hij als adviseur actief was. Het bedrijf was 31,5 miljoen euro waard, maar de vier namen het bedrijf voor 12 miljoen euro over. Keizer bleek naast adviseur van de verkopende partij, ook de koper te zijn.

Keizer heeft altijd ontkend dat er iets mis was met de aankoop. De VVD bleef de toenmalige voorzitter steunen, maar Keizer stapte uiteindelijk onder publicitaire druk op in mei 2017. De zaak zou nog in de rechtszaal behandeld gaan worden.