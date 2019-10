Het kabinet neemt de adviezen van de stikstofcommissie onder leiding van oud-minister Johan Remkes over. Daardoor gaat in de buurt van beschermde natuurgebieden de maximumsnelheid omlaag en wordt de veestapel verkleind.

Dat schrijft minister Carola Schouten (Landbouw) vrijdag aan de Tweede Kamer.

Het kabinet gaat kijken waar de maatregelen het meeste effect hebben. Er is voor boerenbedrijven geen sprake van dwang om te stoppen. "Vrijwillige sanering is het uitgangspunt", schrijft Schouten. Er wordt ook gekeken of boeren geholpen kunnen worden met investeringen in innovaties.

De maximumsnelheid op wegen gaat "daar waar het stikstofeffect heeft" omlaag.

Beide maatregelen liggen politiek zeer gevoelig bij de twee grootste regeringspartijen. De VVD wil eigenlijk niets weten van snelheidsverlaging en het CDA wil niet zomaar tornen aan de veestapel.

De maatregelen zijn nodig omdat er te veel stikstof wordt uitgestoten in de buurt van beschermde natuurgebieden. Vrijwel bij iedere economische activiteit komt stikstof vrij. De vergunningen waarmee die projecten werden goedgekeurd, zijn eind mei door de Raad van State verworpen. Daardoor liggen nu achttienduizend bouwprojecten stil.

In Nederland lijden 118 van de 160 Natura 2000-gebieden (Europese beschermde natuurgebieden) onder de uitstoot van stikstof. Binnen de landbouwsector komt stikstof vrij via ammoniak. Dit gebeurt bij de verdamping van mest. Verkeer en de industrie stoten stikstofoxide uit, dat ook schadelijk is voor de natuur.