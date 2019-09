Marianne Thieme, de fractievoorzitter van de Partij voor de Dieren, vertrekt per dinsdag 8 oktober na dertien jaar uit de Tweede Kamer. Dat maakte zij zondag bekend tijdens een ledenbijeenkomst in de Tweede Kamer.

"Afgelopen mei, na de 24e succesvolle verkiezing sinds onze oprichting, heb ik besloten dat het een goed moment is om het stokje over te dragen, zodat er de komende anderhalf jaar tot de volgende verkiezingen kan worden gewerkt aan mijn opvolging", aldus Thieme.

Kamerlid Esther Ouwehand zal het fractievoorzitterschap overnemen. Eva van Esch, fractievoorzitter in de gemeente Utrecht, zal na het vertrek van Thieme op 9 oktober beëdigd worden als PvdD-Kamerlid. Op dit moment heeft de Partij voor de Dieren vier zetels in de Kamer.

Thieme was een van de oprichters van de PvdD, die in 2002 als een beweging begon. Bij de verkiezingen in november 2006 werd zij gekozen in de Tweede Kamer. De partij maakte toen haar debuut in het parlement met twee zetels.

Marianne Thieme na haar speech op de ledendag waarin zij bekendmaakte te stoppen met haar werkzaamheden in de Tweede Kamer. (Foto: Partij voor de Dieren)

Thieme was aantal maanden afwezig door ziekte

Thieme was tussen vorig jaar oktober en januari van dit jaar een tijd afwezig door ziekte. De leiding van de fractie was toen ook tijdelijk in handen van Ouwehand.

Thieme omschreef haar partij vorig jaar in een interview met NU.nl als een "nieuwe groene beweging die niet de mens centraal stelt maar de planeet". "Een revolutie", aldus Thieme.

Zondag maakte zij voor vijfhonderd partijleden bekend dat ze zich voor de "gezamenlijke idealen" van de partij zal blijven inzetten.