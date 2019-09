Verantwoordelijk minister Cora van Nieuwenhuizen heeft woensdag twee documenten over remtests van de elektrische bolderkar stint alsnog naar de Tweede Kamer gestuurd. Door de "veelheid aan documenten" had ze de stukken uit 2011 nog niet eerder gestuurd.

"Beide documenten zijn destijds over het hoofd gezien in de veelheid aan documenten", schrijft de minister aan de Tweede Kamer. De desbetreffende brieven komen uit april 2011.

Kamerleden hadden uitleg van de minister gevraagd omdat zij volgens RTL Nieuws de Kamer onvoldoende heeft geïnformeerd. De manier waarop werd getest of de stint wel aan alle eisen voldeed, was gebaseerd op oude eisen. De keurwijze werd pas later aangepast.

Documenten over de keurwijze had Van Nieuwenhuizen niet aan de Kamer gestuurd, maar de minister wijst erop dat zij in antwoorden op Kamervragen wel al op de tests was ingegaan. De Kamer vroeg na het ongeluk met de stint in Oss juist om alle relevante documenten over de elektrische bolderkar.

Het ongeluk gebeurde ruim een jaar geleden bij een spoorwegovergang in de Noord-Brabantse plaats. Vier kinderen van een kinderopvang kwamen om het leven toen de stint waarin ze zaten werd geraakt door een passerende trein. De bestuurder van de kar, een begeleider van de opvang, en een vijfde kind raakten zwaargewond.