Wybren van Haga, die uit de VVD-fractie werd gezet, neemt zijn zetel mee, laat hij maandag weten in een interview EenVandaag. Daarmee verliest de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie definitief de krappe meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer.

"Het was een duivelsdilemma, ik heb er grote moeite mee. Maar uiteindelijk heb ik besloten om mijn zetel te behouden", aldus de oud-VVD'er.

Van Haga werd op 24 september uit de fractie gezet omdat hij zich tegen de partijafspraak in bemoeide met zijn vastgoedbedrijf.

Hart van Nederland meldde eerder dat Van Haga zonder vergunning bouwwerkzaamheden liet uitvoeren aan een monumentaal pand in Haarlem. Hij kwam al eerder in opspraak omdat hij zich niet aan de verhuurregels in Amsterdam hield.

Toen werd tussen Van Haga en de VVD-fractie afgesproken dat hij zijn bedrijf op afstand zou zetten, omdat de functie van Tweede Kamerlid en een fulltimefunctie als ondernemer niet valt te combineren.

De coalitiepartijen reageerden in september al enigszins gelaten op het vooruitzicht dat zij de meerderheid zouden verliezen. Verschillende fractieleiders wezen erop dat de coalitie in de Eerste Kamer sinds de Provinciale Statenverkiezingen al geen meerderheid meer heeft. Zij konden daardoor al niet om de oppositie heen. De samenwerking wordt nu alleen nog belangrijker, zeiden D66-fractieleider Rob Jetten en ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers.

Wat PvdA-leider Lodewijk Asscher betreft, verandert er wel degelijk veel. "Een meerderheid is staatsrechtelijk nogal relevant", zei hij dinsdag. Voorlopig wil een meerderheid in de Kamer nog niet debatteren over de kwestie.