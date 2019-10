Tweede Kamerlid Wybren van Haga, die onlangs uit de VVD-fractie is gezet, neemt zijn zetel mee. Dat laat hij maandag weten in een interview met EenVandaag. Daarmee verliest de coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie definitief de krappe meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer.

"Het was een duivelsdilemma, ik heb er grote moeite mee. Maar uiteindelijk heb ik besloten om mijn zetel te behouden", aldus het omstreden Kamerlid.

VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff laat in een reactie weten het te betreuren "dat Wybren van Haga zijn zetel rooft". Het is niet bekend of de VVD bereid is Van Haga het partijlidmaatschap te ontnemen.

Volgens Van Haga hoeft de coalitie met het verlies van de meerderheid niet te vrezen dat het in de Tweede Kamer in de problemen komt. "Uiteraard steun ik het regeerakkoord en is er in principe geen risico voor het kabinet", schrijft hij in een brief aan Dijkhoff die in handen is van EenVandaag, al voegt hij daaraan toe voor nieuwe voorstellen zijn eigen afweging te maken.

Coalitie voorziet geen problemen

De coalitiepartijen reageerden in september al enigszins gelaten op het vooruitzicht dat zij de meerderheid zouden verliezen.

Verschillende fractieleiders wezen erop dat de coalitie in de Eerste Kamer sinds de Provinciale Statenverkiezingen al geen meerderheid meer heeft. Zij konden daardoor al niet om de oppositie heen. De samenwerking wordt nu alleen nog belangrijker, benadrukken zij.

Wat PvdA-leider Lodewijk Asscher betreft, verandert er wel degelijk veel. "Een meerderheid is staatsrechtelijk nogal relevant", zei hij eerder. Voorlopig wil een meerderheid in de Kamer nog niet debatteren over de kwestie.

Van Haga overtrad meerdere malen regels

Van Haga werd op 24 september uit de VVD-fractie gezet omdat hij zich tegen de partijafspraak in opnieuw bemoeide met zijn vastgoedbedrijf.

Hart van Nederland meldde eerder dat Van Haga zonder vergunning bouwwerkzaamheden liet uitvoeren aan een monumentaal pand in Haarlem. Hij kwam al eerder in opspraak omdat hij zich niet aan de verhuurregels in Amsterdam hield.

Toen werd tussen Van Haga en de VVD-fractie afgesproken dat hij zijn bedrijf op afstand zou zetten, omdat de functie van Tweede Kamerlid en een fulltimefunctie als ondernemer niet valt te combineren.

Ook werd Van Haga onlangs door de politie gepakt met te veel drank op achter het stuur.