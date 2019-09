Coalitiepartijen VVD, CDA, D66 en ChristenUnie voorzien geen problemen nu zij mogelijk de meerderheid in de Tweede Kamer verliezen met het vertrek van VVD'er Wybren van Haga, laten de fractievoorzitters dinsdagmiddag weten.

"Ik maak me er op dit moment geen zorgen over", zegt D66-fractieleider Rob Jetten.

"We kunnen verder", concludeert ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers. De partijen benadrukken dat de coalitie sinds de Provinciale Statenverkiezingen al geen meerderheid meer had in de Eerste Kamer, samenwerken met de oppositie was dus al noodzakelijk.

Die samenwerking wordt alleen "nog urgenter", zegt Segers. Jetten ziet zelfs voordelen. "Ik vind dat we wel een heel erg dichtgetimmerd regeerakkoord hebben. Het is misschien wel een gezonde ontwikkeling dat er wat meer ruimte in de Kamer ontstaat."

Ook VVD en CDA laten weten door te willen gaan als Van Haga besluit zijn zetel mee te nemen. "Ik was niet van plan te verzoeken om verkiezingen uit te schrijven", zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff al eerder op de dag. Dijkhoff maakte toen bekend dat Van Haga uit de fractie is gezet nadat was gebleken dat het Kamerlid opnieuw met zijn vastgoedonderneming de regels heeft overtreden.

Het is nog niet duidelijk of Van Haga de zetel teruggeeft aan de partij of als eenmansfractie verdergaat. Hij gaat er eerst "rustig over nadenken".

PvdA-leider Asscher wil een debat met premier Rutte

PvdA-leider Lodewijk Asscher zit wel met vragen over de mogelijk nieuwe situatie. "Een meerderheid is staatsrechtelijk nogal relevant", zegt Asscher. Hij wil dat premier Mark Rutte zo snel mogelijk opheldering geeft in een Kamerdebat.

De PvdA-leider snapt niet zo goed waar de laconieke houding van de coalitie vandaan komt en stelt dat het er wel degelijk toe doet of de coalitie een meerderheid heeft of niet. Zo vroeg hij het kabinet vorige week donderdag om 20 miljoen euro extra voor het speciaal onderwijs. "Die motie werd met de kleinst mogelijke meerderheid verworpen. Het maakt een enorm verschil of vier partijen alles samen afspreken of dat er een minderheidskabinet is dat over alle zaken moet doen met de oppositie", aldus Asscher.

Jesse Klaver (GroenLinks) vindt dat de verhoudingen niet per se zijn veranderd. "Hopelijk luisteren ze iets beter naar de inzet van de oppositie", zegt Klaver wel.

Verder hoopt hij vooral dat het kabinet blijft werken aan oplossingen voor de stikstofuitspraak en het lerarentekort. "Niemand zit erop te wachten dat wij het er met elkaar over hebben wie nu eigenlijk de sterkste is", aldus Klaver.

D66 en Segers hopen dat Van Haga zetel teruggeeft

Jetten en Segers hebben in het algemeen wel zo hun bedenkingen over Kamerleden die hun zetel meenemen nadat zij uit de fractie zijn gezet. "Ik vind dat alle Kamerleden die overwegen om uit de fractie te stappen en hun zetel meenemen, zich moeten afvragen hoe ze aan die zetel zijn gekomen en wie ze vertegenwoordigen als ze in de Kamer blijven zitten", zegt Jetten.

Segers wijst op het recht van Van Haga om zijn zetel mee te nemen, maar voegt er wel aan toe: "Ik vind het wel fatsoenlijk om die aan de partij terug te geven."