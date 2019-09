Tweede Kamerlid Wybren van Haga moet vertrekken uit de VVD-fractie. Hij heeft opnieuw de regels overtreden met zijn vastgoedbedrijf, maakt de partij dinsdag bekend. Het is nog niet duidelijk of Van Haga zijn zetel meeneemt.

"Wij hebben besloten dat Wybren van Haga geen lid meer kan zijn van onze fractie", zei VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff dinsdag na het fractieoverleg.

"Ik hoop dat hij zijn zetel aan de partij laat, maar dat is niet aan mij", aldus Dijkhoff.

Van Haga heeft er zelf nog geen beslissing over genomen. Na het fractieberaad liet hij weten erover na te denken of hij de zetel teruggeeft aan de VVD, of als eenmansfractie verder gaat. Tweede Kamerleden hebben het recht hun zetel te behouden, ook als zij uit de fractie worden gezet.

De coalitie van VVD, CDA, D66 en ChristenUnie berust slechts op de kleinst mogelijke meerderheid van 76 zetels in de Tweede Kamer. Die lijken de partijen nu kwijt te zijn, maar volgens Dijkhoff kan de coalitie verder met 75 zetels. "Ik was niet van plan te verzoeken om verkiezingen uit te schrijven."

In de Eerste Kamer was de coalitie zijn meerderheid sinds de Provinciale Statenverkiezingen dit voorjaar al kwijt.

Maandag meldde Hart van Nederland dat Van Haga zonder vergunning bouwwerkzaamheden aan een monumentaal hof in Haarlem had laten uitvoeren. De gemeente liet weten dit keer geen boete op te leggen. Bij een volgende overtreding zou een dwangsom worden opgelegd.

Omstreden VVD'er eerder in opspraak

Het is niet voor het eerst dat de VVD'er met zijn vastgoedbedrijf in opspraak komt. In december 2017 werd bekend dat Van Haga de verhuurdersregels in Amsterdam overtrad. In een aantal panden woonden meer huurders in één pand dan is toegestaan. Van Haga bezit meer dan honderd adressen in vooral Amsterdam en Haarlem.

Er werd toen binnen de partij afgesproken dat Van Haga zijn bedrijf op afstand zou zetten. Dat is niet gebeurd, blijkt nu.

"De afspraken die we met de integriteitscommissie hebben gemaakt over het strikt scheiden van het Kamerlidmaatschap en het verhuren van zijn panden zijn niet nageleefd", verklaarde Dijkhoff. "Er is bemoeienis geweest, we hadden afgesproken dat niet te doen."

De VVD concludeerde in april vorig jaar dat de integriteitsregels van de partij in eerste instantie niet waren overtreden. Er was geen sprake van "ernstig verwijtbaar handelen", aldus de commissie destijds. Er werd toen besloten dat Van Haga zijn onderneming op afstand moest zetten, omdat een combinatie van het Tweede Kamerlidmaatschap en een fulltimefunctie als ondernemer volgens de integriteitscommissie "niet werkbaar" en "niet wenselijk" is.

Van Haga werd van de weg gehaald met te veel drank op

Van Haga kwam niet alleen in opspraak met zijn huizen. Afgelopen zomer werd bekend dat hij met teveel drank op achter het stuur door de politie van de weg is gehaald. In overleg met Dijkhoff moest hij 5.000 euro betalen aan de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers en vijf dagen vrijwilligerswerk doen.

Toen wilde Van Haga nog niet denken aan opstappen, hoewel de VVD juist strenge opvattingen heeft over rijden met drank op. "Wie met drank of drugs achter het stuur kruipt, wie denkt nog steeds te kunnen appen tijdens het rijden en wie meedoet aan levensgevaarlijke straatraces moet keihard worden aangepakt", staat er op de partijsite.

De VVD worstelt al jaren met integriteitsschendingen. De partij van premier Mark Rutte voert ook dit jaar de Politieke Integritetitsindex aan, een overzicht van alle politieke schandalen van het afgelopen jaar.

Per abuis verscheen er eerder deze ochtend een bericht op NU.nl dat Van Haga wel in de VVD-fractie kon blijven. Dat bericht is offline gehaald.