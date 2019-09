Rutte gaat nog in op het begrip 'scorebordpolitiek' en het politieke midden in het algemeen. Klaver vindt dat het binnen de politiek te vaak om scoren gaat in plaats van om de inhoud.



Rutte houdt een uitgebreid betoog over het Nederlandse politieke landschap en hoe dat volgens hem werkt. Hij neemt het Klimaatakkoord als voorbeeld. Hij vertelt hoe lastig dat was rond de jaarwisseling, maar dat het met een breed maatschappelijk speelveld toch is gelukt het eens te worden. "Hadden we dat beter kunnen doen? Misschien wel, maar dat is achteraf."



Hij reflecteert ook op hoe we in Nederland omgaan met hiërarchie. "Op straat is het: 'Hey Mark.'" Dat is totaal anders vergeleken met Frankrijk waar de president sinds Lodewijk XIV veel formeler is, aldus de premier.



Het versplinterde politieke landschap hoort daar volgens Rutte ook bij. "Sommige mensen willen een kiesdrempel. Mijn partij is er zelfs voor. Nou ik dus niet! Het toppunt van democratie is als hier 150 partijen zitten."



Rutte zegt tot slot Nederland vanuit "een ideeënstrijd" beter te willen maken.