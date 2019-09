PvdA-leider Lodewijk Asscher spreekt zijn waardering uit voor de woorden van Rutte, maar hij stipt ook aan dat er te weinig politiecapaciteit in de steden is. Asscher wil dat de premier daar meer in investeert.



Rutte wil hierover niet direct toezeggingen doen. "We investeren al veel in de politie."



Asscher baalt van dit "politieke antwoord". "Geld is het probleem niet, onze rechtsstaat is aangevallen." De PvdA'er hoeft nog geen bedragen te horen, alleen een toezegging.



Rutte begrijpt de vraag, zegt hij, vooral in het licht van wat er woensdag is gebeurd, maar hij herhaalt: er gaat al extra geld naar de politie.