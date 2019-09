Premier Rutte beantwoordt namens het kabinet de vragen die door de Tweede Kamer zijn gesteld.

De premier geeft geen garanties om pensioenkortingen te voorkomen.

te voorkomen. Rutte wil nog een keer dreigen met het verlaging van de winstbelasting voor loonsverhoging.

met het verlaging van de winstbelasting voor loonsverhoging. Debatten worden overschaduwd door de moord op advocaat Derk Wiersum op woensdag.

Goedemiddag, mijn naam is Edo van der Goot, politiek verslaggever van NU.nl. Vandaag is de tweede dag van de Algemene Politieke Beschouwingen.