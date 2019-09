Wilders begint over het strafproces rond zijn uitspraak over "minder Marokkanen". De PVV-leider wilde daar vorige week een debat over, maar de coalitiepartijen en DENK blokkeerden deze wens. De partijen willen pas een debat nadat de rechter een uitspraak heeft gedaan.



In Nederland is namelijk sprake van een scheiding der machten: de wetgevende, de uitvoerende en de rechtsprekende macht.



Maar in de zaak-Wilders lijkt het alsof het ministerie van Justitie en Veiligheid zich in 2014 actief heeft bemoeid met de vervolging van de PVV'er. Daar wil Wilders het in de Kamer met het kabinet over hebben. Het Openbaar Ministerie (OM) ontkent de bemoeienis overigens.



De zaak tegen Wilders draait om de uitspraken over "minder Marokkanen" die hij in 2014 deed. Volgens het OM heeft de politicus zich daarmee schuldig gemaakt aan groepsbelediging en aanzetten tot haat en discriminatie.