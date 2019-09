Nog voordat CDA en ChristenUnie aan de beurt zijn, geven de twee coalitiepartijen een deel van hun inbreng prijs. De christelijke partijen willen een parlementair onderzoek naar het functioneren van overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, het UWV en DUO.

"De overheid is soms een gesloten bastion. Regels lijken belangrijker dan mensen, systemen falen, wachttijden zijn te lang en burgers worden van het kastje naar de muur gestuurd", zegt Gert-Jan Segers (CU) in een persbericht. Pieter Heerma (CDA): "De menselijke maat moet terug bij de uitvoeringsdiensten die verstrikt zijn geraakt in ingewikkelde regels en wetgeving."



In de afgelopen maanden zijn verschillende overheidsinstanties in opspraak geraakt. Zo ligt de fiscus onder vuur vanwege problemen rond de kinderopvangtoeslag, terwijl het UWV al tijden worstelt met onrechtmatig uitgekeerde uitkeringen.



Koning Willem-Alexander verwees dinsdag in de troonrede ook naar problemen bij de overheidsinstanties. "De dienstverlening van de overheid moet veel hoger op de agenda. Uitvoeringsorganisaties als de Belastingdienst en het UWV zijn het gezicht van de overheid. Daar komen mensen de overheid tegen", aldus de koning.



"Zij mogen eenvoudigweg verwachten aan het overheidsloket goed te worden geholpen. De oorzaken van de huidige problemen zijn divers: verouderde ICT, personeelstekorten en te veel te gedetailleerd beleid, waardoor de uitvoering te ingewikkeld wordt."



Segers: "Met een parlementair onderzoek willen we langer terugkijken naar waar het fout gaat en is gegaan met de uitvoering van overheidsbeleid, inclusief de rol die de Tweede Kamer daarin speelde bij het optuigen van deze organisaties."