Het gaat nu over drugsgebruik. Klaver zegt dat hij "de loser binnen de fractie" is, omdat hij nog nooit drugs heeft gebruikt.



Dat leidt tot hilariteit in de Kamerbankjes en tot ongemakkelijke blikken in de GroenLinks-fractie.



Segers (ChristenUnie) reageert: "Ik heb ook nog nooit drugs gebruikt en ik ben in mijn fractie een held." Weer wordt er gelachen.



Arib onderbreekt het debat en richt zich tot de publieke tribune. "Ik zie daar jongeren zitten en wil even zeggen: dat over drugs was een grapje. Je moet dat niet gebruiken."



Klaver en Segers vervolgen op een serieuze toon het debat. Zodra je drugs gebruikt, hou je het criminele circuit in stand, zegt de ChristenUnie-leider. "Dan kun je niet zeggen dat drugsgebruik oké is."



GroenLinks is voor het legaliseren van xtc.