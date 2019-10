Jetten wordt geconfronteerd met het leenstelsel. D66 is officieel nog steeds voorstander van de maatregel die in 2015 de basisbeurs voor studenten verving.



Het idee was investeringen in het onderwijs, maar het is de vraag of het geld wel op de juiste plek terecht is gekomen. Daarnaast mocht het niet ten koste gaan van de toegankelijkheid. Wat dat laatste betreft gaat het nog goed, zegt Jetten.



"Het is een zoektocht om de aanvullende beurs te verhogen zodat meer jongeren kunnen doorstromen naar hoger onderwijs", zegt Jetten als antwoord op DENK-leider Kuzu.



Verder wil Jette niet gaan. "Ik ga niet beloven dat de oude basisbeurs weer terug moet", zegt de D66-fractieleider. Dan krijgen sommige studenten volgens hem een beurs die ze helemaal niet nodig hebben. "De jonge bouwvakker betaalt dan voor de toekomstige advocaat."



Jetten wil het onderwerp niet per se over de Tweede Kamerverkiezingen van 2021 te tillen. "Als we er de komende twee jaar uit kunnen komen, dan doe ik dat graag."