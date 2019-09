Premier Mark Rutte moet toegeven dat het vorig jaar niet gelukt is om mensen te laten voelen dat het economisch weer beter gaat. De minister-president zei vorig jaar nog dat het logisch is om de Nederlanders na een periode van lastenverzwaringen iets terug te geven, maar dat is het kabinet niet gelukt.

"Daar baal ik van. Ik wil dat mensen het wél voelen", zegt Rutte dinsdag in het jaarlijkse prinsjesdaggesprek met de pers.

Onlangs bleek uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau dat mensen de groei van de economie niet terugzien in de kwaliteit van leven en ook niet ervaren dat het beter gaat.

Volgens Rutte komt dat onder meer doordat de loonstijgingen en de inflatie tegenvielen. Onder meer de verhoging van de btw en de stijging van de energierekening zorgden ervoor dat mensen de economische voorspoed niet in de portemonnee voelden.

'Snap dat mensen nu zeggen: eerst zien, dan geloven'

Toch ziet Rutte volgend jaar positief in. Hij verwacht dat de voorgenomen lastenverlichting van 3,4 miljard euro zal "doorbeuken" in de koopkrachtcijfers, maar blijft weg van beloftes. "Volgend jaar zie je dat de lastenverlichting weer dominanter is. Dat geeft mij het vertrouwen, maar dat is geen belofte dat het voelbaarder wordt."

De premier ziet dat de cao-lonen met ongeveer 3 procent omhoog gaan, al zou hij liever een stijging van 4 tot 5 procent zien.

Eventueel chagrijn bij mensen die vorig jaar hadden gehoopt dat het beter zou gaan, begrijpt Rutte wel. "Tuurlijk. Totaal. 100 procent", aldus de premier. "Ik snap dat mensen nu zeggen: eerst zien, dan geloven."

'Bedrijfsleven moet bijdrage leveren'

Rutte ging ook nader in op de besluiten van het kabinet om de verlaging van de winstbelasting te minderen en een jaar uit te stellen, terwijl de premier een jaar geleden nog een vurig pleidooi voerde om de dividendbelasting af te schaffen. Een verandering van beleid vindt hij dat niet.

"De VVD blijft een probedrijfslevenpartij, maar waar we in het verleden veel van het bedrijfsleven accepteerden, zie je nu dat we dat minder snel doen en zeggen: 'Ja jongens, jullie moeten wel je bijdrage leveren aan de samenleving'", aldus Rutte.

Naast de lastenverlichting zal het kabinet de handen vol hebben aan de uitwerking van de klimaatplannen en het pensioenakkoord.

Terugkijkend ziet Rutte dat er over de klimaatplannen veel te lang "onzekerheid is gecommuniceerd". "Dat is voor veel partijen slecht uitgepakt bij de Provinciale Statenverkiezingen, ook voor de VVD", zegt Rutte. "Verwijt ik mijzelf dat? Misschien wel, maar het is ingewikkeld om totaal nieuwe klimaatplannen te maken voor dertig jaar. Gelukkig is dat nu gelukt."