PvdA-leider Lodewijk Asscher heeft begrip voor de mensen die denken dat ze de economische groei opnieuw niet gaan voelen. Voor het derde jaar op rij ging het op Prinsjesdag over de groeiende economie en de positieve gevolgen die deze voor mensen in hun portemonnee zou moeten hebben, maar Asscher denkt dat de mensen die daar sceptisch over zijn "het gelijk aan hun kant hebben".

"De energierekening wordt hoger en de btw-verhoging heeft grote effecten", zegt Asscher. "Voor veel mensen is dat toch concreter dan het verhaal dat de koning in de troonrede hield. Ze zullen het gevoel blijven houden: die groei is niet voor ons."

Asscher pleit daarom voor investeringen in de publieke sector. "Je ziet dat het in die sector kraakt, dus dat is misschien wel belangrijker dan het zo snel mogelijk vullen van de schatkist. Het investeren in de publieke sector is belangrijk voor de kwaliteit van onze samenleving. Als je kinderen goed les krijgen, gaan ze goede dingen bedenken waardoor we straks banen krijgen."

Jesse Klaver (GroenLinks) ziet in de troonrede een "toekomstvol verhaal", waarin werd verteld "waar we met Nederland naartoe moeten". Maar hij vindt wel dat de plannen van het kabinet "in schril contrast staan" met de troonrede. "Ik ben bang dat 2020 een verloren jaar wordt."

Klaver denkt dat mensen de economische groei opnieuw niet gaan voelen. "De belofte dat mensen er allemaal op vooruitgaan, kunnen we niet waarmaken. Er wordt te weinig gekeken naar de dingen die het leven van mensen duurder maken. Denk aan de eigen betalingen aan zorg, of de boodschappen die duurder zijn geworden."

Klaver pleit voor een overheid die "grote diensten" levert. "Zorg dat het openbaar vervoer, de kinderopvang en boodschappen goedkoper worden. Dat is voor mensen ook een manier om meer over te houden."

'Gehoopt op forse belastingverlaging'

PVV-leider Geert Wilders vond de troonrede een "mager verhaal". Hij zag dat echter niet als de schuld van de koning, "want die leest ook maar de inhoud van premier Rutte voor".

"Ik had gehoopt dat er een forse belastingverlaging zou komen", aldus Wilders. "We hebben 10 miljard euro aan overschot op de plank liggen. Dat is gewoon te veel betaald belastinggeld. Dat verdienen de mensen terug in hun portemonnee."

Wilders is bang dat de "afkalvende economische groei" op den duur uitmondt in een nieuwe crisis. "Het zal toch niet zo zijn dat er dan nieuwe belastingverhogingen en bezuinigingen komen? Mensen moeten ieder tientje omdraaien, dit is het moment om iets terug te geven."

'Het woord lonen kwam niet voor in troonrede'

Het viel Lilian Marijnissen (SP) op dat het woord 'lonen' niet in de troonrede voorkwam. "Terwijl het de afgelopen weken veel ging over een enorme economische groei en dat half Nederland daar niks van merkt. Dat komt doordat de lonen nauwelijks stijgen."

"Ik had gedacht dat het kabinet nu ging zeggen dat bijvoorbeeld het minimumloon omhoog zou gaan, of de salarissen in de publieke sector zouden worden verhoogd, maar daar heb ik niks over gehoord", vervolgt ze. "Sterker nog: de koning kwam met een soort winstwaarschuwing. Nu gaat het nog goed met de economie, maar let op: vanaf volgend jaar kan het weleens minder zijn."

Marijnissen ziet dat het kabinet de belofte van vorig jaar dat elke Nederlander wat van de economische groei zou gaan merken, niet heeft waargemaakt. "We moeten constateren dat dat nog steeds niet is gebeurd."

'Troonrede optimistisch, maar niet jubelend'

Komend jaar wacht Nederlanders geen btw-verhoging, zoals bij de start van dit jaar het geval was. VVD-leider Klaas Dijkhoff denkt dat dat bijdraagt aan het besef van mensen dat het economisch goed gaat met het land. "Vorig jaar hebben we wel wat lasten verlicht, maar gingen ook wat lasten omhoog. Ik hoop dat het voelbaarder is wat we doen."

Dijkhoff vindt dat de troonrede een "goede toon" had: "Het was positief en optimistisch, maar niet jubelend."

Ook ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers hoopt dat "de Nederlander wat van de economische groei gaat merken", maar hij benadrukt dat het kabinet daar wel eerlijk over moet zijn. "Voorgaande jaren vatten mensen het verbeteren van de koopkracht op als een belofte, maar wij hebben niet de kruispunten van het leven in de hand. Een scheiding of een andere baan, daar hebben we geen invloed op, maar die kan je rekening wel beïnvloeden."

"Daarom richten we ons op dat wat we wél kunnen beïnvloeden, namelijk het verlagen van lasten", aldus Segers. Hij vond de troonrede van koning Willem-Alexander een "eerlijk verhaal, waarin wel hoop werd geboden".

'Snap dat mensen denken: eerst zien, dan geloven'

Rob Jetten sprak zelfs van "een van de mooiste troonredes" die hij ooit had gehoord. "Het was een optimistisch verhaal, met een vleugje realisme erin én waarin elf keer het woord toekomst voorkwam", aldus de D66-voorman.

"We doen er alles aan om ervoor te zorgen dat mensen volgend jaar iets merken van de economische groei door de lasten van werkenden te verlagen en te investeren in de woningmarkt, maar ik snap helemaal dat mensen denken: eerst zien, dan geloven."