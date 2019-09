Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben zich bemoeid met een onafhankelijk onderzoek naar de rol van de Belastingdienst in het onrechtmatig stopzetten van kinderopvangtoeslag. Dit blijkt uit e-mails en documenten over de kwestie waar Trouw en RTL Nieuws maandag over berichten.

De ambtenaren kregen conceptverslagen onder ogen en mochten passages aanpassen en schrappen. Bovendien blijkt uit de mails dat het ministerie voor een deel kon bepalen wat er wel en niet onderzocht werd.

Het gaat om het onafhankelijke onderzoek dat staatssecretaris Menno Snel van Financiën heeft toegezegd naar de rol van de Belastingdienst in het onrechtmatig stopzetten van kinderopvangtoeslag bij honderden ouders in 2014. Snel zegde dit onderzoek toe toen bleek dat de Belastingdienst stukken had achtergehouden in rechtszaken tegen deze ouders.

De onderzoekers gaven echter in een tussentijdse rapportage aan dat hun onderzoek werd gefrustreerd door medewerkers van de Belastingdienst die mogelijk documenten hadden gewijzigd, verplaatst of zelfs vernietigd. Deze tussentijdse rapportage werd echter door ambtenaren aangepast, stellen Trouw en RTL Nieuws.

Zo werd onder meer het verzoek om verder onderzoek naar autorisaties van bepaalde documenten geschrapt, iets waar de onderzoekers wel op aandrongen.

Snel vindt extra onderzoek 'geen toegevoegde waarde' hebben

Staatssecretaris Snel stelde vrijdag in een brief aan de Tweede Kamer dat het onderzoek naar deze autorisaties "geen toegevoegde waarde" zou hebben en "na afstemming met de onderzoekers buiten beschouwing is gelaten". Op vragen van Trouw en RTL Nieuws over de mogelijke inmenging van ambtenaren wilde het ministerie niet direct reageren.

Parlementariërs Pieter Omtzigt (CDA) en Renske Leijten (SP) willen dat de staatssecretaris alle conceptrapporten van de onderzoekers vrijgeeft. Eerder bleek al dat het ministerie van Financiën niet wilde dat bestanden bij de FIOD werden bekeken, hoewel de onderzoekers daar wel op aandrongen.