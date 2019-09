Ambtenaren van het ministerie van Financiën hebben rechtstreeks ingegrepen in een onderzoek naar de rol van de Belastingdienst in het onrechtmatig stopzetten van kinderopvangtoeslag. Dat kwam zondagnacht naar buiten en blijkt uit e-mails en documenten die het ministerie van financiën heeft vrijgegeven na een beroep op de Wet openbaarheid van bestuur door Trouw en RTL Nieuws.

De ambtenaren kregen toegang tot conceptverslagen van de onderzoekers, deden aanpassingen en schrapten bepaalde passages. De mails en documenten laten zien dat het ministerie in hoge mate kon bepalen wat er wel en niet onderzocht werd.

Het gaat om een onderzoek naar de rol van de Belastingdienst in het onrechtmatig stopzetten van kinderopvangtoeslag bij honderden ouders in 2014. Staatssecretaris Snel van Financiën had dat onderzoek ingesteld toen bleek dat de Belastingdienst regelmatig stukken achterhield in rechtszaken tegen ouders van wie de kinderopvangtoeslag onrechtmatig was stopgezet.

In het tussentijdse rapport gaven de onderzoekers aan het lastig was een volledig beeld te krijgen omdat medewerkers van de Belastingdienst mogelijk documenten hadden gewijzigd of zelfs verwijderd. Zij wilden daarom graag een inzicht in de autorisatie van de bestanden, om te zien welke medewerkers de bestanden kunnen aanpassen.

Uit mailcontact tussen ambtenaren van het ministerie blijkt dat dat verzoek voor inzicht in autorisatie uiteindelijk is geschrapt uit angst dat dit later bekend zou worden.

In een brief aan de Tweede Kamer, afgelopen vrijdag, stelt staatssecretaris Snel dat het onderzoek naar autorisaties 'geen toegevoegde waarde' zou hebben en 'na afstemming met de onderzoekers buiten beschouwing is gelaten'.