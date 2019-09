Premier Mark Rutte vindt het "onzin" dat het Amsterdam Museum heeft besloten om de term 'Gouden Eeuw' niet langer te gebruiken om de zeventiende eeuw aan te duiden. Volgens het museum dekt het begrip niet de lading van de tijd, maar volgens Rutte is de Gouden Eeuw een "prachtige benoeming" voor een eeuw waar hij "terecht trots" op is.

"Ik blijf het de Gouden Eeuw noemen", zei hij vrijdag na afloop van de ministerraad.

Het Amsterdam Museum kondigde donderdag aan de de titel van de tentoonstelling Hollanders van de Gouden Eeuw te veranderen naar Groepsportretten van de zeventiende eeuw.

Op de website van het museum legt directeur Judikje Kiers uit dat Amsterdam Museum met de wijziging van het termgebruik "ruimte wil geven aan mensen en verhalen die nog of onvoldoende gehoord worden".

"Het museum wil een plek zijn die voor iedereen relevant is en waar alle mensen zich welkom voelen", aldus het museum.

'Armoede, oorlog, dwang en mensenhandel'

Kiers schrijft in een opiniestuk in de Volkskrant dat de Gouden Eeuw in de westerse geschiedschrijving een belangrijke plek inneemt die gekoppeld is aan nationale trots,, maar de lading van de historische werkelijkheid niet dekt. "Denk aan armoede, oorlog, dwangarbeid en mensenhandel in een context waarin Amsterdam regeerde over verschillende bezette gebieden overzee", aldus Kiers.

"Immers, wie bepaalt dat je een eeuw 'goud' noemt als velen van onze voorouders niet meedeelden in dat goud en de voorspoed of slachtoffer waren van de honger naar macht en rijkdom, in de vorm van uitbuiting, moord en slavernij?", aldus de museumdirecteur.

Premier Rutte zegt vrijdag het prima te vinden dat beide kanten van de geschiedenis ruimte krijgen. "Ja, er zijn ook aspecten waarvan we nu zeggen: 'Ai', maar waarom moeten we het etiket eraf trekken?", vraagt de premier zich af. "Laten we onze energie liever steken in een nieuwe Gouden Eeuw."