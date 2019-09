Het is bijna Prinsjesdag en dat betekent dat een aantal plannen die het kabinet voor volgend jaar in petto heeft, al op straat liggen. Een belangrijke kanttekening: vaak zitten de minder leuke berichten er niet bij. Dit is wat we tot en met vrijdagmiddag weten.

Het afgelopen jaar werd door het kabinet vaak op een betere koopkracht gehamerd. Inmiddels weten we dat die flink lager uitvalt dan aanvankelijk werd geraamd door het Centraal Planbureau (CPB).

Dat is niet de schuld van het CPB, het instituut waarschuwt zelf ook dat je niet te veel waarde aan het koopkrachtplaatje moet hechten, het kabinet had de verwachtingen over een dikkere portemonnee niet zo moeten opkloppen.

Gaan we nu eindelijk voelen dat het economisch beter gaat?

RTL Nieuws wist te melden dat de middeninkomens, mensen met een bruto jaarsalaris tussen de 35.000 en 75.000 euro, er 1,8 procent tot 2,4 procent op vooruitgaan. Lage inkomens blijven hier met 1,4 procent bij achter. Hoge inkomens, vanaf 75.000 euro bruto per jaar, zien hun koopkracht met 2,3 procent stijgen.

Als dit klopt, heeft het kabinet geïnvesteerd in koopkrachtverbetering, want de cijfers zijn een verbetering ten opzichte van de raming die het CPB in augustus publiceerde.

De gemiddelde zorgpremie stijgt in 2020 volgens de berekeningen in het kabinet met 37 euro naar 1.421 euro per jaar.

Voor zelfstandigen (zzp'ers) versobert mogelijk een fiscaal voordeel. Nu hoeft deze groep over de eerste 7.280 euro winst geen belasting te betalen (de zelfstandigenaftrek), die vrijstelling wordt in kleine stappen in tien jaar tijd verlaagd naar ongeveer 5.000 euro.

Multinationals gaan meer winstbetaling betalen

Voor de totale lastenverlichting zou zo'n 3 miljard euro zijn gereserveerd. Dat geld haalt het kabinet bij de winstbelasting voor bedrijven.

De eerder beloofde belastingverlaging wordt uitgesteld, schreef het AD. Bedrijven met een winst van hoger dan 200.000 euro, blijven volgend jaar hetzelfde tarief betalen van 25 procent in plaats van een eerder voorgestelde verlaging.

Daarna daalt het toptarief van de winstbelasting minder snel. In de nieuwe plannen betalen bedrijven in 2021 uiteindelijk 21,7 procent belasting over hun winst in plaats van 20,5 procent.

Multinationals krijgen nog meer slecht nieuws op Prinsjesdag. De mogelijkheid om met buitenlandse verliezen hier minder belasting te betalen, gaat op de schop. Shell en Philips erkenden eerder dat zij geen winstbelasting betalen in Nederland. Dat mag ook gewoon volgens de wet, benadrukte Shell. Daar komt dus binnenkort een einde aan.

Komt er een groot investeringsfonds?

Geld lenen is nog nooit zo goedkoop geweest voor de Nederlandse overheid, en daar wil het kabinet wellicht gebruik van maken,

De Telegraaf meldde dat er plannen zijn om een miljardenfonds vanuit de overheid op te tuigen zodat er geïnvesteerd kan worden in het openbaar vervoer, andere infrastructuur en innovatie. Of zo'n fonds er daadwerkelijk komt en met hoeveel miljarden dat gevuld gaat worden, is nog onduidelijk.

Miljarden om 'wooncrisis' tegen te gaan

We hebben volgens dit kabinet te maken met een wooncrisis, dus komt er een bouwfonds van 1 miljard euro waar gemeenten gebruik van kunnen maken, wist de Volkskrant te melden. In 2018 werd al de ambitie uitgesproken om tot 2025 per jaar 75.000 nieuwe huizen te bouwen.

De woningcorporaties krijgen meer lucht doordat de verhuurdersheffing in tien jaar tijd met in totaal 1 miljard euro wordt verlaagd, mits zij nieuwe woningen bouwen. Nu betalen corporaties tot hun ergernis in totaal 1,7 miljard extra belasting aan het Rijk.

Minder belasting voor starters

Vooral starters hebben moeite een betaalbare woning te vinden. Daarom wordt er ook nagedacht om de overdrachtsbelasting à 2 procent van de aanschafwaarde voor deze groep te schrappen terwijl beleggers en pandjesbazen juist zwaarder worden belast.

Verder wordt er nagedacht over een verdere versobering van de hypotheekrenteaftrek. Het kabinet zou over meerdere mogelijke varianten spreken.