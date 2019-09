Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken is volgende week dinsdag tijdens Prinsjesdag de zogenoemde designated survivor, bevestigen bronnen donderdag in gesprek met NU.nl na berichtgeving van RTL Nieuws. Blok is die dag op bezoek in het Europees Parlement in Straatsburg.

Een woordvoerder van het ministerie bevestigt dat Blok op Prinsjesdag in Straatsburg zit. Het is gebruikelijk dat een minister van Buitenlandse Zaken in deze week niet in Den Haag is vanwege verplichtingen in het buitenland, benadrukte hij.

De woordvoerder kan niets zeggen over de procedure voor het aanwijzen van de designated survivor (aangewezen overlevende): die taak ligt bij premier Mark Rutte.

Twee weken geleden kon Rutte desgevraagd niet ingaan op de vraag wie de aangewezen overlevende zou worden. "Ik denk niet dat de veiligheid wordt bevorderd als ik nu ga melden wie het wordt", aldus de premier.

De Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) wilde hier donderdag om dezelfde reden niets aan toevoegen.

Na een ramp of aanslag moet iemand het land besturen

Vorig jaar werd er op voorstel van D66 nagedacht over een designated survivor. Als Nederland te maken krijgt met een ramp of aanslag waarbij niemand uit het kabinet overleeft, moet er toch iemand zijn die het land kan besturen.

Deze persoon moet zelf een minister zijn en zich op een andere plek bevinden wanneer de volledige regering bijeenkomt, zoals op Prinsjesdag het geval is.

Het aanwijzen van een designated survivor kreeg meer bekendheid door de gelijknamige Netflix-serie, waarin iemand opeens president van de Verenigde Staten wordt nadat de regering is omgekomen bij een aanslag.