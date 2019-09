De Tweede Kamer heeft woensdag een brief gestuurd aan voorzitter Mario Draghi van de Europese Centrale Bank (ECB) waarin staat dat ECB-beleid negatieve gevolgen heeft voor Nederlandse pensioenen.

In de brief is een motie opgenomen van CDA-Kamerlid Pieter Omzigt, die de Kamer dinsdag aannam.

Het parlement attendeert Draghi er in de brief op dat de plannen van de ECB om banken te compenseren voor negatieve rentes als zij hun geld bij de ECB stallen, ongunstig zijn voor Nederlandse pensioenfondsen en -verzekeraars.

Volgens de motie van Omzigt mag er geen verschil zijn in compensatie van mensen die via een bankrekening voor een pensioen sparen en mensen die dat via een pensioenfonds doen. Met de brief negeert de Tweede Kamer de stelregel dat centrale banken vrij moeten zijn van politieke druk.

'Nederlandse pensioenfondsen onevenredig zwaar getroffen'

Volgens Omzigt komt de compensatie alleen Zuid-Europese landen ten goede, omdat zij traditioneel gezien via de bank voor hun pensioen sparen. In Nederland sparen de meeste mensen via pensioenfondsen. "De negatieve rentetarieven van de ECB treffen de Nederlandse pensioenfondsen onevenredig zwaar", aldus de CDA'er.

De ECB wil met de compensatieregeling juist de Europese economie stimuleren. De centrale bank maakt de maatregelen naar verwachting donderdag bekend.