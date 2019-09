Het kabinet neemt een initiatiefwet over van GroenLinks om ervoor te zorgen dat multinationals geen winstbelasting meer kunnen ontwijken in Nederland, bevestigen bronnen woensdag aan NU.nl na berichtgeving van de NOS.

De wet moet voorkomen dat de ondernemingen vanaf 2021 buitenlandse verliezen als aftrekpost in Nederland kunnen gebruiken. Zo drukken ze het bedrag waarover ze winstbelasting moeten betalen.

Nu mogen multinationals hier nog ongelimiteerd gebruik van maken. In het GroenLinks-voorstel dat het kabinet omarmt, mag dat met geldstromen buiten Europa helemaal niet meer. Binnen Europa blijft die regeling maximaal drie jaar geldig.

GroenLinks zou deze mogelijkheid liever ook helemaal willen schrappen, maar Europese regels maken dat niet mogelijk. Bovendien wordt er door multinationals vooral gebruikgemaakt van geldstromen buiten Europa.

Het is nog onduidelijk of het plan van GroenLinks één op één wordt overgenomen, maar initiatiefnemer Bart Snels toont zich in ieder geval verheugd.

"Het is volstrekt oneerlijk dat de bakker op de hoek wel belasting betaalt over zijn winst en onze grootste multinationals niet. Aan deze vorm van belastingontwijking komt gelukkig een einde, ik ben blij dat het kabinet mijn wetsvoorstel overneemt", laat het Kamerlid weten in een reactie.

Shell en Philips betalen geen winstbelasting in Nederland

Eerder gaven bestuurders van Shell Nederland toe in een interview met Elsevier Weekblad dat het bedrijf hier geen winstbelasting betaalt, nadat Trouw hierover berichtte.

President-directeur Marjan van Loon en directeur belastingafdracht Alan McLean benadrukten toen dat Shell geen misbruik maakt van de fiscale regels, maar simpelweg alle mogelijkheden benut die het systeem biedt.

"Als u het hier niet mee eens bent, dan is het aan u om de wet aan te passen. U vertegenwoordigt Nederlanders", zei McLean toen. "Maar als u de wet aanpast, wees dan wel eerlijk naar de mensen over de consequenties."

Ook de topman van Philips heeft toegegeven geen winstbelasting te betalen in Nederland. In een rondetafelgesprek met de Tweede Kamer liet de topman van AkzoNobel in het midden of het bedrijf winstbelasting betaalt. Beide bestuurders zeiden toen toe in de toekomst meer belasting te willen gaan betalen.