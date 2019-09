Het kabinet heeft geen concrete aanwijzingen dat Mexicaanse drugskartels de productie van methamfetamine uitbreiden naar Nederland. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) schrijft dinsdag in een Kamerbrief dat Nederlandse criminelen weliswaar crystal meth-experts uit Mexico inhuren, maar dat de kartels geen voet aan wal proberen te krijgen.

"Bij enkele opgerolde methlabs is gebleken dat personen met de Mexicaanse nationaliteit betrokken waren", schrijft Grapperhaus in de brief. Tegelijkertijd is het beeld bij de politie dat de productielocaties in handen zijn van Nederlandse criminelen.

Daarbij gaat het om opvanglocaties en laboratoria waar de drug wordt gemaakt. Grapperhaus schrijft dat het aantal locaties waar de politie meth heeft aangetroffen in de afgelopen jaren is gestegen. Vorig jaar waren dat zeven locaties, terwijl het in 2015 om slechts één locatie ging.

Onlangs bleek dat de verboden harddrug methamfetamine, ook wel bekend als crystal meth, steeds vaker in Nederland wordt geproduceerd. De zeer verslavende en schadelijke meth wordt veel gebruikt in Noord-Amerika en is in Zuid- en Oost-Azië en Australië bezig aan een opmars.

De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de in Nederland geproduceerde meth vooral bestemd is voor de internationale handel en dat het gebruik van de drug in Nederland laag is. "Hoewel specifieke cijfers ontbreken, blijkt uit de Nationale Drugsmonitor 2018 dat het gebruik van crystal meth beperkt is tot enkele honderden mannen die seks hebben met mannen", aldus Grapperhaus.

Het kabinet ziet nog geen reden om preventiemaatregelen te nemen om het gebruik van crystal meth tegen te gaan. Mocht het gebruik wel toenemen, dan zullen die er wel komen.