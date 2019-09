Ambtenaren van het ministerie van Justitie hebben er bij het Openbaar Ministerie (OM) op aangedrongen om PVV-leider Geert Wilders zo stevig mogelijk aan te pakken om de uitspraken over minder Marokkanen die hij in 2014 deed. Dat meldt RTL Nieuws op basis van documenten.

De bemoeienis van de ambtenaren is iets dat zeer gevoelig ligt, omdat het hier gaat om een rechtszaak tegen een leider van een politieke partij.

Uit de stukken die in handen zijn van RTL Nieuws zou volgens het medium blijken dat enkele ambtenaren de uitspraken van Wilders "racistisch" en "kwaadaardig" hebben genoemd. Volgens RTL Nieuws adviseerden andere ambtenaren het OM om de zaak juridisch gezien "met gestrekt been in te gaan."

Wilders zelf zegt in gesprek met RTL Nieuws het onder andere "schandalig" te vinden. Ook herhaalt hij tegenover het programma dat hij vindt dat het proces tegen hem gestopt zou moeten worden.

OM zegt dat eerder openbaar gemaakte stukken verkeerd werden gelezen

Het OM zei eerder dat uit de informatie die een week geleden openbaar is geworden over de vervolgbeslissing van Geert Wilders in 2014, niet afgeleid kan worden dat er sprake is geweest van politieke bemoeienis. Het hoger beroep kan wat het OM betreft dan ook doorgang vinden.

Advocaat Geert-Jan Knoops betoogde eerder echter dat het OM zijn kansen op verdere vervolging van PVV-leider Wilders heeft verspeeld door te liegen over politieke bemoeienis die er volgens de advocaat overduidelijk wel is geweest.

Knoops ziet aanwijzingen voor bemoeienis van Opstelten

Knoops zag bewijs in stukken die eerder openbaar zijn geworden na een Wob-verzoek van RTL Nieuws, zoals een ambtelijke nota (pdf). Daaruit bleek volgens de advocaat overduidelijk dat de toenmalige minister van Justitie, Ivo Opstelten, zich in 2014 heeft bemoeid met de zaak-Wilders, nog voordat er een formele vervolgbeslissing was genomen.

Hetzelfde geldt dus voor ambtenaren van het departement. De vraag of het OM de vervolgbeslissing al dan niet zelfstandig heeft genomen, is volgens Knoops niet langer van belang omdat de politieke inmenging volgens hem genoeg reden is om de vervolging van Wilders te stoppen.