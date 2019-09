Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) is er voorstander van om politieagenten uit te rusten met stroomstootwapens. "Het is een goede zaak dat dit wapen erbij komt, maar het moet wel op een zorgvuldige wijze", zei de minister donderdag in een debat in de Tweede Kamer.

Volgens Grapperhaus past de taser in de uitrusting van de agent. “Het is een middel dat goed past tussen de wapenstok en de hond”, aldus de bewindsman.

Momenteel wordt er door de politie met het wapen geëxperimenteerd in Amersfoort, Rotterdam en Zwolle. Ook wordt er nog onderzoek gedaan naar de gezondheidseffecten bij het gebruik van de taser.

De minister kondigde eerder al aan zijn bevindingen in november met de Kamer te delen.

Toename van geweldsincidenten

De uitspraken van de justitieminister volgen na oproep van Korpschef Erik Akerboom die eerder op de dag pleitte voor een snelle landelijke invoering van het stroomstootwapen. Akerboom deed het appel na een incident van afgelopen vrijdag in Rotterdam waar een agent door iemand uit een trouwstoet bewusteloos werd geslagen.

Volgens de ACP staat het incident niet op zichzelf, maar is er sprake van een structureel probleem van geweld tegen politieagenten. Volgens Akerboom helpt de taser het gezag van de politie te herstellen.

Hoewel minister Grapperhaus positief is over het stroomstootwapen, voegde hij eraan toe dat er meer nodig is om geweld tegen hulpverleners tegen te gaan. Hij wijst erop dat vanuit de samenleving een gedragsverandering moet plaatsvinden.