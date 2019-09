Voormalig Tweede Kamerlid (PVV) en ex-politieman Hero Brinkman wordt vervolgd voor het schenden van het ambtsgeheim, bevestigt een woordvoerder van het Amsterdamse Openbaar Ministerie (OM) donderdagmiddag, na berichtgeving van NRC.

Brinkman zou in 2017, toen hij werkzaam was bij de Amsterdamse politie, vertrouwelijke informatie hebben gelekt naar De Telegraaf. Hij zou in zijn rol als agent de krant hebben verteld over een Amsterdamse moskee waarvan het bestuur er terroristische banden op nahield, aldus NRC.

De ex-PVV'er werd hiervoor in april 2017 opgepakt en zat drie dagen vast voor verhoor. "Het onderzoek is nu afgerond", aldus een woordvoerder van het OM. Het duurde zo'n twee jaar omdat op verzoek van Brinkman getuigen zijn verhoord.

Het is nog niet duidelijk wanneer de zaak voor de strafrechter zal komen. De advocaat van Brinkman reageert op dit moment niet inhoudelijk op het nieuws.

Brinkman claimt dat politieleiding hem tegenwerkte bij onderzoek

Brinkman laat in een reactie aan NU.nl weten dat hij en zijn advocaat niet op de hoogte zijn gebracht van de verdere vervolging. "Ik heb destijds inderdaad geanonimiseerde informatie gelekt en zo een terreurdaad voorkomen. Deze informatie stond allemaal in dossier dat hem in een rechtszaak was verstrekt. Die informatie was niet vertrouwelijk en mocht ik gebruiken."

De oud-PVV'er zegt opnieuw dat hij structureel werd dwarsgezeten door de politie, onder leiding van recherchechef Olivier Dutilh. "Ik ben vanaf het begin af aan gedemoniseerd." Brinkman stelt dat hij bij het onderzoek naar de moskee is gesaboteerd. Om deze reden deed hij in april 2018 aangifte tegen voormalig hoofdcommissaris Pieter-Jan Aalbersberg en Dutilh.

Een woordvoerder van de politie deed dit destijds af als onzin en zei dat er nooit bewijs is gevonden voor een terreurplan vanuit de moskee.

Brinkman is ontslagen bij de politie. Hij was tot en met 2012 lid van de PVV en ging daarna zelfstandig verder. Hij richtte in 2015 de Ondernemers Partij (OP) op. In 2017 deed zijn partij mee met de verkiezingen, maar behaalde geen zetel.