Toparchitect Ellen van Loon is niet meer betrokken bij de renovatie van het Binnenhof in Den Haag en wordt hoogstwaarschijnlijk vervangen door collega Pi de Bruijn. Van Loon krijgt 2,7 miljoen euro mee om het veld te ruimen, schrijft het Rijksvastgoedbedrijf van staatssecretaris Raymond Knops dinsdag in een Kamerbrief.

Van Loon krijgt op deze manier geld voor haar al geleverde diensten én het geld dat zij in de toekomst nog tegoed zou hebben. Knops waarschuwde partijen begin deze zomer al dat een ontbinding van het contract geld zou gaan kosten.

De staatssecretaris schrijft in de Kamerbrief dat hij er in hoofdlijnen uit is met De Bruijn, maar dat de handtekeningen nog onder het uiteindelijke contract moeten worden gezet.

Onvrede over rigoureuze verbouwingsplannen

In de Tweede Kamer heerste al langer onvrede over de weggestuurde architect. Zo zou er kritiek zijn op verbouwingsplannen die te rigoureus zouden zijn.

Plannen om tropische kantoortuinen in de Tweede Kamer aan te leggen en de vergaderzalen te verplaatsen zouden niet passen bij de afgesproken "soberheid en doelmatigheid" waar Tweede Kamerleden op hopen.

Op voorspraak van de Kamer is De Bruijn, de architect die verantwoordelijk is voor het ontwerp van de Binnenhofverbouwing van 1992, al voor de zomer bij de verbouwing betrokken.

De parlementsgebouwen worden opgeknapt omdat ze niet meer brandveilig zijn en diverse technische gebreken vertonen. Van Loon, onderdeel van het gerenommeerde Rotterdamse architectenbureau OMA, kreeg in 2017 al de opdracht om een ontwerp te maken.