Ook de PvdA wil af van het leenstelsel voor studenten. Daarmee lijkt er een Kamermeerderheid te zijn voor de herinvoering van de basisbeurs voor studenten.

De PvdA sluit zich aan bij Coalitie-Y, een initiatief van ChristenUnie en jongerenorganisaties die maatregelen willen nemen om de nieuwe generatie jongeren meer zekerheid te geven.

Er komt volgens de initiatiefnemers te veel druk op deze groep te liggen, onder meer door problemen op de woningmarkt en de toenemende druk van een studieschuld.

PvdA-leider Lodewijk Asscher legt in het AD uit dat hij een nieuwe basisbeurs wil voor kinderen van ouders die tot ongeveer 100.000 euro verdienen. "Een veel grotere groep zou dan in aanmerking komen voor de aanvullende beurs", aldus Asscher tegen de krant.

De PvdA was in het vorige kabinet samen met de VVD, GroenLinks en D66 één van de architecten van het leenstelsel waarbij de basisbeurs werd afgeschaft. Het idee destijds was dat de bakker niet zou meebetalen aan de studie van de advocaat.

Met de draai van de PvdA is er in de huidige Tweede Kamer geen meerderheid meer voor het leenstelsel. Eerder trok GroenLinks zijn handen er al vanaf. Alleen VVD en D66 steunen het stelsel nu nog.

Asscher: 'Jongeren krijgen emmer onzekerheid over zich heen'

Dat er in de Kamer een meerderheid is voor het afschaffen van het leenstelsel betekent niet dat er ook direct iets gaat veranderen. Deze stap van de PvdA en de eerdere stap van GroenLinks moeten worden gezien als inzet voor de Tweede Kamerverkiezingen van 2021.

De afschaffing kost veel geld en betekent bovendien dat een groep studenten veel meer heeft moeten betalen voor de studie dan anderen. Of en hoe die groep in dat geval gecompenseerd zal worden, is nog niet duidelijk.

Vooralsnog wil Asscher dat jongeren meer zekerheid krijgen, zegt hij tegen het AD. "Je ziet nu dat de jongeren een emmer vol onzekerheid over zich heen krijgen. Zij hebben al te maken met minder baanzekerheid, met woningnood en dan is het voor sommige jongeren te veel om ook te moeten lenen."

Minister gaat stelsel 'tegen het licht houden'

Onderwijsminister Ingrid van Engelshoven gaat het leenstelsel voor studenten tegen het licht houden. Blijkt daaruit inderdaad dat het voor sommige studenten "een grote belemmering" is, zoals een flinke Kamermeerderheid inmiddels vindt, "dan gaan we kijken naar de mogelijke aanpassingen".

Van Engelshoven wil een "onderbouwing bieden" voor dit debat "door gedegen te kijken naar de effecten van het nieuwe stelsel". Ze buigt zich over de periode van 2011 tot 2019 en begint dus al voor de afschaffing van de basisbeurs. Zo wil ze in beeld te krijgen wat daardoor precies is veranderd.

De evaluatie moet voor volgende zomer klaar zijn. Volgend najaar maakt de politiek zich op voor nieuwe Tweede Kamerverkiezingen.

Tegenstanders waarschuwden al in 2014 voor grote problemen

De invoering van een leenstelsel voor studenten in 2015 in plaats van een basisbeurs was een van de belangrijkste wapenfeiten van toenmalig onderwijsminister Jet Bussemaker (PvdA). Het geld dat hiermee zou worden bespaard, zou moeten worden geïnvesteerd in het hoger onderwijs.

Tegenstanders van het leenstelsel spraken in 2014 al de vrees uit dat studenten met hoge schulden komen te zitten boven op de al hoge lasten voor starters op de woningmarkt en de arbeidsmarkt.

De kansenongelijkheid in het onderwijs is toegenomen

Daarnaast stelde de oppositie dat de toegankelijkheid van het hoger onderwijs wordt beperkt, omdat met name de lagere sociale niveaus weerstand hebben tegen het lenen van de studiefinanciering. Al deze voorspellingen blijken vijf jaar later bewaarheid.

De Inspectie van het Onderwijs constateerde eerder al dat de kansenongelijkheid in het onderwijs alleen maar is toegenomen. Trouw meldde dat de leenangst bij kinderen met ouders met een lager inkomen, ondanks verschillende financiële voordelen, niet is afgenomen. En het is voor oud-studenten vrijwel onmogelijk nog een hypotheek aan te vragen als zij een studieschuld hebben opgebouwd.

De 1 miljard euro die bespaard werd met de afschaffing van de basisbeurs is nog niet geïnvesteerd in het hoger onderwijs.