Het Zuid-Hollandse Provinciale Statenlid Caroline Persenaire verlaat Forum voor Democratie (FVD) en stapt over naar de groep van Henk Otten. Ruim een week geleden deed een Statenlid in Flevoland hetzelfde.

Persenaire deelde via Twitter mee dat ze opstapt bij FVD. "Morgen zal ik de commissaris van de Koning in Zuid-Holland hierover informeren", aldus Persenaire.

FVD gaat door deze stap terug naar tien Statenleden in Zuid-Holland en is daarmee niet meer de grootste partij. De VVD heeft ook tien Statenleden in Zuid-Holland.

Otten geroyeerd na verdenking van fraude

Forum voor Democratie kondigde in juli aan dat Otten uit de partij zou worden gezet. Hij wordt door de partij verdacht van fraude met subsidiegeld. Dit zou zijn gebleken uit intern onderzoek naar de partijadministratie in 2018. De accountant van FVD en het ministerie van Binnenlandse Zaken weerspreken echter dat er gefraudeerd is.

Naar aanleiding van de jaarrekening van FVD over 2018 werd een intern onderzoek ingesteld. Bij het opstellen daarvan kwamen financiële onregelmatigheden naar voren. Otten zou volgens het interne onderzoek partijfondsen hebben gebruikt voor een "ongeoorloofde betaling" aan een relatie op basis van een valse factuur. Dat bedrag heeft hij weer terugbetaald.

Dat was voor Forum voor Democratie voldoende aanleiding om hem te royeren als partijlid. Hoewel Baudet ook dreigde aangifte te doen, is het daar tot op heden niet van gekomen.

Volgens Otten is er geen sprake van fraude, maar zijn de beschuldigingen van Baudet een manier om hem uit de partij te werken nadat hij in april in een interview met NRC kritiek uitte op de rechtse, "alt-right-koers" van Baudet.