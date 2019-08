Henk Otten doet vrijdag aangifte tegen zijn voormalige partij Forum voor Democratie (FVD). Hij wil dat het Openbaar Ministerie (OM) onderzoekt of er sprake is van smaad, laster en lasterlijke aanklacht, laat hij vrijdag aan NU.nl weten.

"Mijn naam moet worden gezuiverd", zegt Otten. Het onderzoek zal zich waarschijnlijk op partijleider en bestuurslid Thierry Baudet, Rob Rooken (bestuurslid) en Paul Frentrop (adviseur) richten. Wie er precies bij betrokken zijn, moet justitie nu gaan uitzoeken, benadrukt Otten.

Als er personen schuldig worden bevonden, kunnen er geldboetes en gevangenisstraffen van maximaal twee jaar worden opgelegd.

Otten heeft advocatenkantoor Wladimiroff Advocaten uit Den Haag in de arm genomen.

Otten: 'Flutrapport alleen om mij te beschadigen'

Smaad (het opzettelijk beschadigen van iemands goede naam) en laster (het opzettelijk liegen om iemand te beschadigen) hebben betrekking op het interne onderzoeksrapport over Otten dat FVD zelf liet opstellen. Daarin staat onder meer dat Otten fraudeerde met subsidiegelden; op basis daarvan werd hij eind juli uit de partij gezet.

"Dat onderzoek is op geen enkele professionele manier gedaan. Er was geen hoor en wederhoor", zegt Otten. Een onafhankelijk, extern onderzoek naar de boekhouding van de partij werd volgens hem door Baudet afgewezen. Otten pleitte daar juist wel voor.

"Dit flutrapport is alleen gemaakt om mij te beschadigen. Ik werk al bijna dertig jaar in de financiële wereld. Je werkt daar op basis van vertrouwen. Ik ben ook nog gewoon lid van de Eerste Kamer en ben daar voorzitter van de financiële commissie. Ik wil dat werk gewoon weer oppakken."

Baudet dreigde met aangifte, maar zag ervan af

Omdat FVD het onderzoek naar het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft doorgestuurd, beschuldigt Otten de partij ook van lasterlijke aanklacht. Dat is het geval wanneer iemand opzettelijk een valse klacht of aangifte bij de overheid indient om iemand te beschadigen.

FVD zag zich genoodzaakt om de mogelijke subsidiefraude bij het ministerie te melden, maar Binnenlandse Zaken liet toen al weten dat er volgens hen geen sprake van fraude was.

Baudet dreigde aanvankelijk ook met aangifte tegen Otten, maar kwam daar later op terug. Je schiet er weinig mee op, het duurt eindeloos en het kost enorm veel geld, liet hij destijds via Twitter weten.

In 2018 deed Baudet nog wel aangifte tegen minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) vanwege smaad en laster, maar het OM kon geen strafbare feiten vinden.

Nieuw hoofdstuk in ruzie Otten en Baudet

De aangifte is een nieuw hoofdstuk in de ruzie tussen Baudet en Otten. Ze richtten samen FVD op en werkten sindsdien nauw samen. De partij kwam in 2017 met twee zetels in de Tweede Kamer en werd dit jaar via de Provinciale Statenverkiezingen zelfs de grootste in de Eerste Kamer.

Otten zou aanvankelijk zelfs fractieleider in de senaat worden. Samen zouden ze optrekken tegen de oude politiek, was hun idee. Maar de wereld ziet er enkele maanden later compleet anders uit. "Ik laat me niet voor fraudeur uitmaken", zegt Otten nu. "Ik heb drie jaar keihard gewerkt voor die club en Baudet gekregen op de plek waar hij nu zit."

Otten kon zich niet meer vinden in "boreale praatjes" van Baudet, die daarmee volgens hem met extreemrechtse ideeën flirt. "Ik probeerde Baudet steeds weer naar het politieke centrum te duwen, maar er was geen houden meer aan. Baudet is geradicaliseerd. Ik wil mijn reputatie niet te grabbel gooien."