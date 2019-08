VVD-Kamerlid Arno Rutte verlaat medio oktober de politiek, omdat hij geen goede balans meer kan vinden tussen werk en privé. Rutte gaat in de zorgsector aan de slag als consultant bij Vintura, waar hij de afgelopen jaren in de Kamer ook het woord over voerde.

"De afgelopen zeven jaar heb ik getracht een balans te vinden tussen thuis en werk. Soms lukte het, te vaak niet. Die balans wil ik veranderen en daarom heb ik besloten te vertrekken", laat Rutte op de site van de VVD weten.

Volgens de VVD'er is er ondanks zijn woordvoerderschap over de zorg en zijn nieuwe baan in diezelfde sector, geen sprake van belangenverstrengeling. "Ik weet hoe de politieke besluitvorming werkt, maar ik heb straks geen invloed meer", laat het Kamerlid aan NU.nl weten.

Rutte werkte tot 2007 al in de zorg. Toen zijn broer en zijn vader in die periode binnen korte tijd aan kanker overleden, besloot hij ook politiek actief te worden. "Ik had toen een missie om de zorg goed en betaalbaar te houden, daar ga ik nu mee door."

Hij kwam in de gemeenteraad van zijn woonplaats Groningen en werd tot zijn verrassing in 2012 voor de VVD in de Tweede Kamer gekozen. "Ik stond op plek 38 en we kregen 41 zetels. Dat vond ik toch onverwachts."

'Idealiter krijg je aan eind van Kamerlidmaatschap een nieuwe baan'

Deze kabinetsperiode zou eigenlijk zijn laatste worden, had Rutte voor zichzelf besloten. Maar tussendoor kwam deze kans voorbij die hij naar eigen zeggen niet kon laten lopen.

Kamervoorzitter Khadija Arib maakt er geen geheim van dat ze Kamerleden liever niet vroegtijdig ziet vertrekken. "Politiek is ook een stuk emotie waar je voor je idealen moet staan. Het is niet een opstapje voor een beter baantje ergens anders", zei Arib bij aanvang van deze kabinetsperiode.

Rutte is inmiddels de 21e parlementariër die sinds 2017 vroegtijdig vertrekt. "Idealiter krijg je aan het einde van je Kamerlidmaatschap een nieuwe baan", geeft Rutte ook toe.

Sinds dag één was het puzzelen voor de VVD'er

Sinds dag één was het voor Rutte puzzelen om toch genoeg tijd bij zijn vrouw en kinderen door te brengen. "Je bent drie dagen echt weg van huis en in het weekend ben je ook beschikbaar." Verhuizen was geen optie voor het gezin.

Zijn nieuwe werkplek ligt voor Rutte ook niet om de hoek. Het kantoor van Vintura staat namelijk in het Utrechtse Baarn. "Ik zal daar uiteraard af en toe mijn gezicht moeten laten zien, maar ik ga vooral het land in. Ik zit in ieder geval 's ochtends bij het ontbijt en ben gewoon 's avonds weer thuis."

Rutte wordt opgevolgd door Bart Smals, die op dit moment al invalt voor Bente Becker. Zij is momenteel met zwangerschapsverlof.

Fractievoorzitter Klaas Dijkhoff toont begrip voor Ruttes besluit. "Veel dank aan Arno voor zijn inzet om de zorg in ons land te verbeteren en betaalbaar te houden. Ik begrijp zijn afweging en wens hem succes met deze nieuwe stap!"