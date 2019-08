Sybrand Buma is maandag geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. De voormalig CDA-leider verliet drie maanden geleden de landelijke politiek voor het burgemeesterschap in Friesland.

De installatie vond plaats tijdens een bijzondere raadsvergadering in de Grote of Jacobijnerkerk. De eed werd afgenomen door Arno Blok, de commissaris van de Koning in de provincie Friesland.

"Ik beschouw het als een voorrecht om hier vandaag het burgemeesterschap van Leeuwarden te mogen aanvaarden", aldus Buma in zijn eerste toespraak als burgemeester. "Ik sta hier dan ook met groot enthousiasme. Ik kijk uit naar de samenwerking met de raad en het college."

De 54-jarige CDA'er stapt met zijn nieuwe functie in de voetstappen van zijn vader en grootvader. Beide familieleden waren in het verleden burgemeesters in de provincie Friesland, waar Buma is geboren en opgegroeid.

Sybrand Buma is de nieuwe burgemeester van Leeuwarden. (Foto: Pro Shots)

Buma werkte 25 jaar in Tweede Kamer

Voor Buma is het de eerste keer dat hij een burgemeesterspost gaat vervullen. Hij werkte de afgelopen 25 jaar in de Tweede Kamer, waar hij op zijn laatste dag werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau.

Buma is de opvolger van Ferd Crone, die nu in de Eerste Kamerfractie van de PvdA zit. De 65-jarige Crone was sinds eind 2007 burgemeester van Leeuwarden.

Met het vertrek van Buma uit Den Haag hebben ook enkele veranderingen binnen zijn partij plaatsgevonden. Tweede Kamerlid Pieter Heerma is verkozen tot de nieuwe fractievoorzitter en Buma's vrijgekomen zetel is naar Hilde Palland gegaan. Palland was voorheen gemeenteraadslid en fractievoorzitter in Kampen.

Sybrand Buma is de opvolger van Ferd Crone. (Foto: Pro Shots)