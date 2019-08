Er is opnieuw iemand van Forum voor Democratie (FVD) naar Henk Otten overgestapt. Cornelis van den Berg werd voor de partij van Thierry Baudet gekozen als Statenlid in Flevoland, maar kan zich niet meer vinden in de koers, meldt het AD vrijdag.

Eerder deze week maakten oud-FVD-senatoren Dorien Rookmaker en Jeroen de Vries bekend dat zij zich aansluiten bij de nieuwe fractie van Otten in de Eerste Kamer. Ook zij hekelen het optreden van Baudet.

Van den Berg noemt met name de manier hoe Otten door FVD behandeld is als reden om de partij te verlaten.

"Het bestuur heeft dit optreden niet gecorrigeerd en zodoende impliciet gebillijkt. Thierry Baudet trad niet alleen als aanklager en rechter op, maar voltooide zijn actie door Henk Otten te royeren", citeert het AD de opzegbrief van Van den Berg aan het FVD-bestuur.

Otten werd eind juli door FVD geroyeerd vanwege "financiële malversaties en bestuurlijk wangedrag". Otten bestrijdt die beschuldigingen en besloot zijn zetel in de Eerste Kamer te behouden.

'Baudet is voor mij door de mand gevallen'

Ook de koers van Baudet is voor Van den Berg een belangrijke oorzaak om FVD in te ruilen voor Otten. "Aan de geschiedenis met Thierry Baudet heb ik een kater overgehouden. Hij is voor mij door de mand gevallen."

Van den Berg noemt Baudet in zijn brief "kinderlijk". "Hij treedt heel erg eigenmachtig op. Heeft een chronische behoefte aan aandacht. En nu verzamelt hij allemaal jaknikkers om zich heen. Dat is niet de partij waarin ik wil functioneren."

Het overgelopen Statenlid zegt nog wel achter de FVD-standpunten te staan, behalve het pleidooi om Nederland uit de Europese Unie te halen (Nexit). "Ik ben gekozen door en voor de Flevolanders op basis van het programma. Daar houd ik aan vast, nu ik gezien heb dat de partij in verkeerde handen is gevallen."