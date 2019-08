Minister Ferd Grapperhaus van Justitie had vrijdagochtend een "bemoedigend gesprek" met de Thaise premier Prayut Chan-o-cha over de zaak van de Nederlandse voormalige coffeeshophouder Johan van Laarhoven, zei Grapperhaus na afloop van de ontmoeting tegen de NOS.

Grapperhaus was voorafgaand aan het gesprek voornemens de Thaise premier over te halen Van Laarhoven uit te leveren aan Nederland. De Nederlander zit in Thailand een celstraf van twintig jaar uit wegens het witwassen van drugsgeld

Volgens Grapperhaus toonde Chan-o-cha zich "welwillend" in de conversatie. "Hij begrijpt de achtergrond van ons bezoek en het is nu aan de ministeries, die een oplossing gaan zoeken", zei de minister tegen de NOS. In het gesprek zou zijn afgesproken dat de Nederlandse en Thaise ministeries verder gaan praten over de zaak.

Chan-o-cha ontving Grapperhaus vrijdagochtend in de Thaise hoofdstad Bangkok. De minister is "in goed overleg met het Openbaar Ministerie" daarnaartoe gereisd.

Van Laarhoven in Thailand opgepakt na verzoek OM

Van Laarhoven was tot 2011 mede-eigenaar van een Nederlandse coffeeshopketen. Vier van zijn shops zouden in die tijd te grote voorraden softdrugs hebben gehad. Het Openbaar Ministerie (OM) startte een strafrechtelijk onderzoek en verdenkt Van Laarhoven van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

In 2014 vroeg het OM Thailand om hulp in dit onderzoek, omdat Van Laarhoven zich daar had gevestigd. Hij werd daarop samen met zijn vrouw aangehouden door de Thaise autoriteiten, die hem vervolgens zelf vervolgden.