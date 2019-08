Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zegt woensdag dat hij zich niet herkent in de kritiek van het Openbaar Ministerie (OM) in Breda op zijn reis naar Thailand, waar hij de zaak van de Nederlandse coffeeshophouder Johan van Laarhoven met de Thaise regering zal bespreken.

De minister zegt dat de reis "in goed overleg met het OM" is voorbereid. Grapperhaus hoopt de Thaise regering ervan te overtuigen Van Laarhoven, die in Thailand een celstraf van twintig jaar uitzit wegens witwassen van drugsgeld, uit te leveren aan Nederland.

NRC meldde dinsdagavond dat het OM niet blij is met de reis van de bewindsman. Het OM is van mening dat Grapperhaus zich niet in de strafzaak moet mengen omdat er nog internationaal overleg tussen aanklagers plaatsvindt.

Van Laarhoven is na zijn veroordeling namelijk in cassatie gegaan. Thailand en Nederland zouden in gesprek zijn over een schikking, maar die onderhandelingen kunnen nu bemoeilijkt worden.

OM: 'Niet bekend met weerstand tegen inmenging'

Grapperhaus is niet bekend met de kritiek. Navraag bij het OM leert dat er inderdaad overleg met de minister is geweest. "Wij herkennen niet dat er kritiek is op de reis", zegt een woordvoerder van het OM tegen NU.nl. Volgens de zegsvrouw is het OM niet bekend met de weerstand tegen de inmenging van de minister.

De woordvoerder wil niet zeggen of Grapperhaus met zijn reis het OM voor de voeten loopt. "Het is zijn politieke keuze om te gaan. We hebben kennisgenomen van de reis en staan er neutraal in."

Van Laarhoven in Thailand opgepakt na verzoek OM

Van Laarhoven was tot 2011 mede-eigenaar van een Nederlandse coffeeshopketen. Vier van zijn shops zouden in die tijd te grote voorraden softdrugs hebben gehad. Het OM startte een strafrechtelijk onderzoek en verdenkt Van Laarhoven van witwassen en lidmaatschap van een criminele organisatie.

In 2014 vroeg het OM Thailand om hulp in dit onderzoek, omdat Van Laarhoven zich daar had gevestigd. Hij werd daarop samen met zijn vrouw aangehouden door de Thaise autoriteiten, die hem vervolgens zelf vervolgden.