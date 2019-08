Henk Otten, de voormalige FVD-senator die drie weken geleden geroyeerd werd, richt een nieuwe partij op en neemt zeker twee FVD-senatoren mee, zo meldt De Telegraaf maandag.

Otten bevestigde maandagochtend in het NPO Radio 1 Journaal de berichtgeving in de krant dat Jeroen de Vries en Dorien Rookmaker zich bij hem aansluiten. Rookmaker en De Vries zetten zich eerder nog in voor het herstellen van de relatie tussen Otten en partijleider Thierry Baudet.

De medeoprichter van Forum zei verder te verwachten dat nog meer FVD'ers zich bij hem zullen voegen, "ook uit de provincies". Hij stelt dat veel partijleden ontevreden zijn over de "boreale koers" van Baudet. "In de senaat en in de Statenfracties zijn meer mensen die willen overstappen. We smeden een hechte club", zegt hij tegen de krant.

Baudet noemt het vertrek van de twee senatoren "jammer en moeilijk te begrijpen". Tegenover de NOS zegt hij dat er volgens hem geen strijd om de koers in de partij gaande is. Volgens Baudet zijn vermeende financiële malversaties de reden van het vertrek van Otten.

Otten geroyeerd na verdenking van fraude

Forum voor Democratie kondigde in juli aan dat Otten uit de partij zou worden gezet. Hij wordt door de partij verdacht van fraude met subsidiegeld. Dit zou zijn gebleken uit intern onderzoek naar de partijadministratie in 2018. De accountant van FVD en het ministerie van Binnenlandse Zaken weerspreken echter dat er gefraudeerd is.

Naar aanleiding van de jaarrekening van FVD over 2018 werd een intern onderzoek ingesteld. Bij het opstellen daarvan kwamen financiële onregelmatigheden naar voren. Otten zou volgens het interne onderzoek partijfondsen hebben gebruikt voor een "ongeoorloofde betaling" aan een relatie op basis van een valse factuur. Dat bedrag heeft hij weer terugbetaald.

Dat was voor Forum voor Democratie voldoende aanleiding om hem te royeren als partijlid. Hoewel Baudet ook dreigde aangifte te doen, is het daar tot op heden niet van gekomen.

Volgens Otten is er geen spraken van fraude, maar zijn de beschuldigingen van Baudet een manier om hem uit de partij te werken nadat hij in april in een interview met NRC kritiek uitte op de rechtse, alt-right koers van Baudet.