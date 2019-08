Forum voor Democratie-senator Dorien Rookmaker overweegt een overstap naar de nieuwe politieke beweging van haar voormalige partijgenoot Henk Otten, zegt ze woensdag tegen De Telegraaf. Ze hekelt de opstelling van de partijleiding in de ruzie die tot diens vertrek leidde.

Rookmaker wierp zich recent op als bemiddelaar in het conflict tussen Otten en de partij, maar ze stelt dat partijleider Thierry Baudet weigert met Otten om tafel te gaan. "Dan stopt het voor mij ook", zegt ze tegen de krant.

FVD begon als "een vriendelijke club", aldus Rookmaker, maar er ontstond spanning door overwerk en de druk van het electorale succes. "Het ging over geld, macht en over wie er welke rol mag spelen."

Inmiddels beraadt ze zich over haar eigen toekomst. Ze neemt daar twee weken de tijd voor. "Voor mij zijn er drie opties. Of ik blijf bij FVD, maar dat lijkt steeds meer een afsplitsing van de VVD met de mensen die nu aan de top staan. Of ik ga naar huis en laat de boel de boel. Of ik stap over naar Henk Otten." Ze is naar eigen zeggen niet de enige binnen FVD die in dubio staat.

Na de Provinciale Statenverkiezingen in maart, waarbij de FVD uitstekende resultaten behaalde, kwamen spanningen binnen het partijbestuur aan de oppervlakte. Medeoprichter Otten uitte kritiek op de overwinningstoespraak van leider Baudet en diens politieke koers.

Slepende ruzie hield partij in greep

Het partijbestuur kwam eind juli naar buiten met ernstige beschuldigingen aan het adres van Otten. Er zou sprake zijn van een "vermoedelijke poging tot fraude met overheidssubsidie" en een ontoereikende financiële administratie onder het gezag van de toenmalige penningmeester.

Otten reageerde met de aankondiging dat hij aangifte ging doen wegens smaad. Ook uitte hij beschuldigingen aan het adres van onder anderen Baudet, die een vakantie zou hebben betaald met partijgeld. Het partijbestuur kwam daarop met de tegenbeschuldiging dat Otten geld zou hebben overgemaakt aan zijn minnares.

Otten werd eind juli geroyeerd als lid van de partij. De FVD heeft aan De Telegraaf laten weten dat er geen aangifte tegen hem zal worden gedaan voor de fraude waarvan hij wordt beschuldigd.