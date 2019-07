Forum voor Democratie heeft woensdag aangekondigd senator Henk Otten uit de partij te zetten. Hij wordt door de partij verdacht van fraude op basis van een intern onderzoek naar de partijadministratie in 2018.

Dat meldt Forum in een verklaring op de website van de partij. Het ministerie van Binnenlandse Zaken is van de vermeende fraude op de hoogte gesteld, aldus de partij.

Het intern onderzoek werd ingesteld naar aanleiding van de jaarrekening voor 2018. Bij het opstellen daarvan kwamen onregelmatigheden naar voren, zoals een gebrek aan verantwoording over hoe de opbrengsten van de verkoop van boeken en FvD-promotiemateriaal van partijleden en andere sympathisanten werden besteed.

Otten zou volgens het interne onderzoek partijfondsen hebben gebruikt voor een "ongeoorloofde betaling" aan een relatie op basis van een valse factuur. Dat bedrag heeft hij weer terugbetaald. Ook zou zijn gebleken dat hij samenspande met de opsteller van die factuur. Dat was voor Forum voldoende aanleiding om hem te royeren als partijlid, schrijft de partij.

De ophef die in april ontstond naar aanleiding van vermeende onregelmatigheden in de boeken van de partij leidde al tot het vertrek van Otten als penningmeester van de partij. Hij nam wel zitting in de Eerste Kamer, maar werd daar geen fractievoorzitter, zoals eerder wel de bedoeling was. Paul Cliteur nam die functie op zich. Otten werd wel voorzitter van de senaatscommissie voor Financiën.

Otten beticht de partij in een reactie op het bericht over zijn royering van "smaad". Hij zegt het voornemen te hebben gewoon in de Eerste Kamer te blijven zitten.