De manager van het partijbureau van 50PLUS is weggestuurd omdat die een gift wilde aannemen van 15.000 euro van een donateur. Dat heeft de partijvoorzitter Geert Dales bevestigd naar aanleiding van een bericht in De Telegraaf.

De Telegraaf heeft aan alle politieke partijen undercover geld aangeboden. Volgens de wet moet het geopenbaard worden als iemand in een jaar meer dan 4.500 euro aan een partij geeft.

Volgens 50PLUS werd de gift op 3 mei aan de partij aangeboden. De bureaumanager heeft dit toen gemeld. De partijvoorzitter heeft daarna in een interne mail laten weten dat 50PLUS geen giften van onbekenden en donaties in contanten accepteert.

Uiteindelijk werd duidelijk dat de medewerker van het partijbureau toch bereid was het geld aan te nemen. Dales zegt de medewerker om uitleg te hebben gevraagd.

"De uitkomst is dat we van deze medewerker afscheid zal worden genomen wegens ernstige vertrouwensbreuk", aldus Dales. "De krant heeft, al dan niet undercover, geen enkele poging gedaan om te checken wat het bestuur van het 'voorstel' vond. Dan was meteen duidelijk geworden dat 50PLUS daar nooit aan zal meewerken."

'Meerdere partijen wilden helpen wet te omzeilen in ruil voor geld'

Volgens De Telegraaf wilden meerdere partijen helpen om de wet te omzeilen in ruil voor het geld. VVD, D66, ChristenUnie en DENK raadden aan om het bedrag op te knippen en familieleden als tussenpersoon te gebruiken, aldus de krant.

Henk Krol, de fractievoorzitter van 50PLUS in de Tweede Kamer, deelde de officiële reactie van Dales op Twitter.

Minister Kajsa Ollongren van Binnenlandse Zaken heeft gezegd de partijen om opheldering te gaan vragen. "Hoewel de wet in materiële zin niet is overtreden omdat er geen gift is gedaan, lijkt een aantal partijen niet in de geest van de wet te handelen", aldus de minister tegen De Telegraaf.