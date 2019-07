VVD-Kamerlid Wybren van Haga is door de politie staande gehouden, omdat hij met te veel alcohol op in de auto is gestapt. Dat meldt De Telegraaf. De politicus moet rekening houden met een aantekening op zijn strafblad en een boete van ruim 300 euro.

De mogelijke aantekening en boete zijn op basis van het promillage dat Van Haga zelf noemt, aldus het Openbaar Ministerie (OM), dat niet specifiek op zijn situatie wil ingaan. Tegen De Telegraaf verklaarde Van Haga dat hij een promillage van 0,6 had, iets hoger dan de grens van 0,5 procent voor ervaren bestuurders.

Het incident dateert van een week geleden. De VVD'er werd door de politie aan de kant gezet vanwege zijn rijgedrag. Uit de controle bleek dat Van Haga de wet had overtreden met een te hoog alcoholpromillage.

In een reactie aan de krant laat Van Haga weten er niet aan te denken om op te stappen als Kamerlid.

In 2013 stapte oud-VVD-Kamerlid Matthijs Huizing wel op, omdat hij in beschonken toestand deelnam aan het verkeer. Huizing stelde destijds: "Aangezien ik de VVD-lijn onderschrijf dat juist volksvertegenwoordigers van onbesproken gedrag moeten zijn, is dit voor mij aanleiding geweest mijn Kamerlidmaatschap neer te leggen."

Eerder in opspraak wegens overtreden huurregels

Het is niet de eerste keer dat Van Haga op negatieve wijze in het nieuws komt. De VVD'er kwam eerder onder vuur te liggen vanwege het overtreden van de huurregels in Amsterdam. Hij kwam in opspraak omdat hij als huisjesmelker te veel mensen in een aantal van zijn huizen liet wonen.

De VVD-integriteitscommissie, die na de vele integriteitsschendingen in het leven is geroepen, concludeerde destijds dat er geen sprake was van "overtredingen of ernstig verwijtbaar handelen".

Van Haga kreeg na de affaire een zwaardere portefeuille in de fractie.

Dijkhoff vindt dat Kamerleden voorbeeldfunctie hebben

Fractievoorzitter van de VVD, Klaas Dijkhoff, zegt in een reactie dat Kamerleden een voorbeeldfunctie hebben. "Dat betekent dat Van Haga niet alleen zijn straf krijgt zoals elke burger die met te veel drank op achter het stuur zit, maar dat hij ook 5.000 euro zal schenken aan de Landelijke Organisatie Verkeersslachtoffers."

"Ook zal hij vijf dagen vrijwilligerswerk doen om zijn fout niet alleen in woord en met geld maar ook in daad te onderkennen", aldus de fractievoorzitter.