De Verenigde Staten hebben Nederland officieel verzocht een bijdrage te leveren aan het garanderen van de veiligheid in de Golfregio. Het kabinet gaat onderzoeken of dit wenselijk en mogelijk is, schrijven ministers maandag in een brief aan de Tweede Kamer.

Het kabinet ontving op 9 juli een formeel schriftelijk verzoek van de VS, schrijven minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok en minister van Defensie Ank Bijleveld.

De VS wil dat Nederland meehelpt aan het "waarborgen van vrije en veilige doorvaart in de Straat van Hormuz en Golf van Oman".

Het verzoek volgt na een bijeenkomst van NAVO-ministers van Defensie eind juni. Op deze top ging de Amerikaanse minister van Defensie Mark Esper in op de oplopende spanningen in de Golfregio. Hij riep op tot het opzetten van een internationale maritieme coalitie tegen Iran.

Het kabinet zou overwegen om een fregat te sturen naar de Straat van Hormuz. In deze zeestraat is het de laatste weken onrustig. Er werden verschillende olietankers aangevallen en gesaboteerd.