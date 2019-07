Premier Mark Rutte heeft op donderdag 18 juli een ontmoeting met de Amerikaanse president Donald Trump, bevestigde een woordvoerder van het Witte Huis donderdagavond in een verklaring.

Het wordt de tweede keer dat Rutte in het Witte Huis zal worden ontvangen. De eerste keer was begin juli 2018.

Woensdag bevestigden ingewijden aan NU.nl het nieuws over de aanstaande ontmoeting, nadat BNR er eerder op de dag over berichtte.

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal ook bij het gesprek in het Witte Huis aanwezig zijn. Hij neemt volgende week in Washington deel aan een conferentie over religieuze vrijheden op het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

De Amerikaanse vlag was dit jaar te zien in de Rotterdamse Kunsthal. (Foto: ANP)

Rutte overhandigt Amerikaanse vlag van D-Day

Rutte zal op 18 juli een vlag overhandigen, die als eerste aan land kwam in Normandië tijdens D-Day in 1944. Kunstverzamelaar Bert Kreuk is nu nog de eigenaar van de vlag en hij gaat met Rutte mee.

Toen Kreuk de vlag in 2014 aankocht, was het zijn droom om hem aan de opperbevelhebber van het Amerikaanse leger, de president, te overhandigen.

Het Witte Huis heeft nu bekendgemaakt dat de premier en Kreuk de vlag in een speciale ceremonie overdragen aan Trump. Daarna wordt de vlag tentoongesteld in het Smithsonian Nationaal Historisch Museum in Washington DC.

De vlag wapperde in de jaren veertig op de achtersteven van het landingsvaartuig LCC 60, dat de eerste Amerikaanse troepen aan land bracht op Utah Beach, een van de landingsstranden.

De vlag werd begin dit jaar geëxposeerd in de Kunsthal in Rotterdam.